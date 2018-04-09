В два раза подешевел пятизвездочный отель-долгострой возле Свислочи

Всего за полтора года.

Отель под брендом Hyatt возводили у Комсомольского озера к чемпионату мира по хоккею-2014, но не успели. Через год строительство заморозили, а застройщик, компания «Сырьевые ресурсы», начал процедуру банкротства.

Законсервированное здание осенью 2016 года хотели продать за сумму, эквивалентную почти 50 миллионам долларов.

Теперь на торгах отель выставлен за 47,5 миллионов белорусских рублей, что составляет около 24 млн долларов. Очередной аукцион намечен на 18 апреля.