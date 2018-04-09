После слов Макея его супруга может рыдать два дня

Актриса и супруга министра иностранных дел Беларуси Вера Полякова-Макей в интервью naviny.by рассказала, что довольно редко видится с мужем.

Фото пресс-службы МИД

– У мужа тоже сумасшедший график. В итоге мы редко видимся, и в этом залог нашего счастья. Нет-нет, у нас все прекрасно, мы живем вместе, не подумайте чего дурного. Но он с работы приходит — я на спектакле. Я прихожу — он уже спать, потому что завтра рано вставать. И когда вдруг получается, что у меня спектакля нет и он пораньше пришел с работы, мы встречаемся — сидим, говорим друг с другом, с детьми, – рассказала актриса.

По ее словам, муж очень редко говорит ей комплименты.

— Почти никогда. Только если я реально что-то крутое сделала и меня похвалили мужу, он вечером может сказать: «Молодец, всё было хорошо». И это высшая степень похвалы, как «Оскар» получить. То же самое после премьеры — зрители десять минут стоя аплодируют, а муж может сказать: «Ну… Хорошо». А вот когда скажет, что чего-то не хватило, я могу двое суток рыдать.

Вера Полякова-Макей рассказала, что семья живет довольно скромно. Единственная помощница приходит раз в неделю помочь с уборкой.

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