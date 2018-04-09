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Общество
09.04.2018
TUT.BY
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы

3 апреля Александр Лукашенко, выступая на совещании по повышению эффективности аграрной отрасли, потребовал искоренить посредничество при закупках внутри страны. Через 2 дня представители контролирующих и правоохранительных органов выехали в поля.

Дилеры и снабженцы насторожились, что из-за прямолинейных действий контролеров работа может просто встать.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Обнаглели до крайней степени. Завозят все, что попало — то, что производится в стране и за что уплачены налоги. Свое лежит, гниет где-то, а мы все везем из-за границы», — возмутился глава государства. «С посредниками надо жесточайшим образом — не факты мне перечислять, а сделать так, чтобы их вообще не было. В стране уже закупают через посредников. Только прямые закупки от производителя!» — потребовал Лукашенко.

4 апреля во всех областях были созданы рабочие группы для проведения проверочных мероприятий в АПК. Их основу составили представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. С 5 апреля рабочие группы приступили к изучению ситуации в сельскохозяйственных организациях. Мероприятия будут проводиться в форме мониторингов, говорится в сообщении пресс-службы КГК.

Наряду с контролем за готовностью хозяйств к проведению весеннего сева и организацией посевной кампании также будут изучены вопросы эффективного использования материально-технической базы хозяйств (техники, сельскохозяйственных объектов), наведения порядка на земле, недопущения фактов приписок, своевременности выплаты заработной платы, сохранности топлива, пояснили в Комитете госконтроля.

Цифра дня. Сколько пьяных МВД обнаружило в колхозах

Рабочие группы намерены принимать все меры для устранения выявленных недостатков в максимально короткие сроки. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства и бесхозяйственности, будут привлечены к ответственности, отметили в КГК.

«На прошлой неделе в колхозы стали прибывать спецкомиссии по 5−10 человек. Требуют, чтобы бухгалтерия предъявила документы о закупке запчастей за последние 2 года», — написал в редакцию TUT.BY один из пользователей. «Снабженцы из СПК недоумевают, что за одним подшипником надо будет ехать на подшипниковый завод, а если пробьют колесо — в Бобруйск. Ряд частных компаний, поставщиков запасных частей для сельхозтехники, могут закрыться», — добавил он.

Топ-менеджер СПК в Брестской области рассказал TUT.BY о «внеплановых проверках КГК и ОБЭП». «Смотрят не только закупку запчастей. Всю бухгалтерию перелопатили. Но при этом работу парализовали. Нам по телевизору рассказывали, что внеплановых проверок не будет. А это что такое было? Мониторинг? Мне не хочется представлять, что тогда такое проверка», — сказал собеседник.

Что касается посредников, то, по его мнению, этот вопрос регулируется простыми рыночными инструментами. «Посредники, а это, как правило, частные компании, появляются, когда есть спрос на их услуги. Пусть условная „Белшина“ откроет свои склады во всех районных центрах, и вопрос сам по себе отпадет. Но надо ли им это, есть ли у них для этого свободные деньги? Может, им более выгодно отдать это на откуп другим, а самим сосредоточиться на экспорте? То есть надо разобраться в этом вопросе. Выстроить схемы работы. А мы начинаем сразу махать шашками», — добавил он.

Собеседник в правоохранительных органах заверил, что «выполняется поручение президента по оптимизации работы и наведению порядка в преддверии посевной». «Никто не собирается парализовать работу сельхозпредприятий, закрыть всех „частников“, как вы говорите. Понимаете, есть немало случаев, когда так называемые посредники — это не что иное, как подконтрольная председателю колхоза фирма. Конечно, ему будет невыгодно закупать детали напрямую у производителя. Цель мониторинга — мобилизация [колхозов накануне посевной] и получение информации для дальнейшего анализа», — заверил собеседник.

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