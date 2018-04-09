В каких странах спят дольше всех
И как это сказывается на экономике.
В среднем люди «выключаются» на 7 часов 12 минут в сутки. При этом мужчины проводят в постели на 20 минут меньше женщин и чаще ворочаются во сне.
Люди, которые живут в развитых странах, спят дольше остальных. К такому выводу пришли исследователи журнала «1843» (научно-популярного и лайфстайл-приложения издания The Economist), сравнив данные почти миллиона пользователей приложения Sleep Cycle, которое отслеживает активность людей, включая время сна.
Лидером по продолжительности сна стала Новая Зеландия.
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