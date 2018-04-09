Бунтарь, профессионал и плейбой: Бельмондо – 85!

9 апреля Жан-Поль Бельмондо отмечает 85-летие.

Актер прославился почти 60 лет назад благодаря образу бунтаря в «На последнем дыхании». Всего Бельмондо снялся примерно в сотне фильмов.

Жан-Поль – тот еще донжуан. Уже на восьмом десятке он закрутил роман с бывшей моделью Playboy Барбарой Гандольфи.

Первой женой актера была танцовщица Элоди Константен. Они прожили в браке 13 лет, обзаведясь за это время сыном и двумя дочерьми

Со второй супругой балериной Натти Тардивель, которая моложе актера на 32 года, Жан-Поль Бельмондо продержался почти 6 лет. И в 70 стал отцом малышки Стеллы!

«Профессионал» – это не только название одного из самых знаменитых фильмов Бельмондо. Профессионал – это его характеристика.

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