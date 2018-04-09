Всемирный банк: Беларусь вышла из очень серьезной рецессии, но…
Глава белорусского представительства организации оценил перспективы экономики.
Глава Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер озвучил оценку местных экономических реалий.
– Всемирный банк рад констатировать, что Беларусь вышла из очень серьезной рецессии, но фундаментальные факторы роста остаются хрупкими, – цитирует его interfax.by.
Также эксперт добавил, что экономика страны «восстановила свой рост главным образом за счёт широкого доступа к иностранным кредитным ресурсам», а также изменения мировых цен на сырьевые ресурсы. А не за счет роста внутренней производительности.
Кремер посоветовал белорусским властям уделить внимание развитию частного сектора экономики и попытаться снизить зависимость от страны от внешних факторов.
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