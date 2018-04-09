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Общество
09.04.2018
Ольга Антипенко, FINANCE.TUT.BY
Консультант: «Знание того, сколько кефира выпиваете в месяц, здесь мало поможет»

Стоит ли считать, сколько денег вы тратите в месяц на хлеб или молоко? Какая сумма должна быть в запасе на случай потери работы? Нужно ли знать обо всех скидках и акциях в ближайших магазинах? Почему мы откладываем по чуть-чуть с каждой зарплаты, а накопить ничего не получается?

FINANCE.TUT.BY поговорил о самых типичных ошибках в отношениях с деньгами с ведущим финансовым консультантом консалтинговой группы «Личный капитал» Виталием Рунцо.

«Если жена в декрете, работает только муж, то подушки безопасности должно хватить на год»

— Я заметил, что белорусы нередко очень скрупулезно считают, на что они тратят деньги. Например, знают до копеечки, сколько они потратили в прошлом месяце на хлеб. Вопрос только в том, понимают ли они, зачем это делают, — говорит он.

Конечно, вести учет доходов и расходов, по мнению эксперта, нужно. Но коллекционирование чеков из всех магазинов вряд ли в этом поможет.

— Главное правило — доходы должны превышать расходы, — напоминает специалист. — Если эта схема не работает, то вы живете нормально ровно до тех пор, пока у вас есть источники дохода. А что если вы потеряете работу или заболеете? Чтобы что-то оставалось, нужно на чем-то экономить. А для этого нужно проанализировать все статьи расходов, найти самые крупные и именно в них изыскивать какие-то резервы. Знание того, сколько кефира вы выпиваете в месяц, здесь мало поможет.

Кстати, если уж говорить о продуктах — любимая тема в «бюджетировании» семей — то здесь, по словам Виталия Рунцо, резерв может быть в первую очередь в такой графе, как «питание вне дома». Всегда найдется что сократить в такой графе расходов, как «прочие», не говоря уже о вредных привычках.

— Я заметил, что люди с небольшими доходами, особенно пенсионеры, получив какие-то деньги, стремятся сразу что-то отложить, — делится наблюдениями финансовый консультант. — И это разумно: золотое правило — сначала заплати себе, а потом трать. Самая популярная цифра «на отложить» — 10%. Я уверен, что если вы внимательно посмотрите на свои расходы, найдете эти 10% без особого труда. Откладывать сразу, после того как появились деньги, — это нужно сделать привычкой.

Самая важная задача — сформировать подушку безопасности. В ней должна быть сумма на 3, а лучше 6 месяцев жизни. То есть, если в месяц ваша семья тратит 1000 рублей, то в «подушке» должно быть 3−6 тысяч рублей. Но если, например, в вашей семье работает только муж, а жена сидит дома с ребенком, то сумма должна покрывать 12 месяцев жизни без доходов (то есть 12 тысяч рублей).

Кстати, по словам специалиста, наличие резервного фонда позволяет человеку «поднять голову и вырваться из замкнутого круга «дом-работа». Например, можно спокойно подумать о смене работы, повышении квалификации и так далее.

«Резервный фонд не тратят на поездку на море»

Но одного откладывания 100 рублей или 100 долларов каждый месяц недостаточно.

— Нельзя путать резервный фонд с какими-то целевыми накоплениями, например на отпуск или на покупку школьной формы, — сразу говорит Виталий Рунцо. — А то бывает, что люди каждую зарплату что-то откладывают, потом приходит время ехать на море или делать ремонт, они эти деньги тратят. И так каждый раз. А потом удивляются: что же это мы, всю жизнь копили, а так ничего и не накопили.

Кроме того, по мнению эксперта, резервный фонд не стоит рассматривать как объект для инвестиций. Например, не нужно покупать на него облигации или рассматривать какие-то еще рискованные варианты для зарабатывания.

Так как же и, главное, в какой валюте хранить резервный фонд? Однозначно, не дома в тумбочке, считает финансовый консультант.

— Здесь принцип такой: дальше положишь, ближе возьмешь, — говорит эксперт. — А если эти деньги будут лежать в свободном доступе, то всегда найдется веская причина, чтобы их потратить. С другой стороны, деньги должны быть ликвидными. Не стоит размещать их на какой-то длинный безотзывной депозит, которым нельзя будет воспользоваться в случае непредвиденной ситуации.

Что касается валюты накопления, то здесь, отмечает Виталий Рунцо, есть нюанс. Стандартная рекомендация для всего мира — резервный фонд лучше хранить в валюте потребления. Но для Беларуси приходится делать исключение и выбирать доллар или евро (или и то, и другое).

— Словом, несмотря на то, что ставки сейчас очень низкие, для хранения подушки безопасности я бы рекомендовал депозит в валюте с возможностью пополнения и частичного изъятия в одном из наших банков, — подводит итог специалист.

«У многих горизонт планирования — отпуск и ремонт. А на что будете жить на пенсии?»

Хороший способ наведения порядка в деньгах, который уже освоили многие белорусы, — конверты. В них после зарплаты раскладываются суммы, необходимые для каких-то покупок. Но самая главная беда, по наблюдениям Виталия Рунцо, то, что у людей часто нет долгосрочных планов: «Максимум, про что мы думаем, — как съездить в отпуск. То есть горизонт планирования — один год». А между тем, большинство крупных финансовых трат просчитываются заранее. Например, у вас есть дети и вы четко знаете, сколько тратите на детский сад. А думаете ли вы о том, что через 10 лет вам надо будет, скорее всего, платить за учебу в вузе? К этому нужно подготовиться заранее, чтобы потом в последний момент не брать кредиты.

Еще меньше людей, говорит финансовый консультант, задумываются о пенсии. «Просто мысленно продлите вашу жизнь вперед. Если вы работаете и ничего не откладываете, то когда вы выйдете на пенсию, вам придется спуститься по уровню жизни на несколько ступеней вниз. Если у вас не будет резервов, то вам придется жить на мизерные суммы или просить помощи у детей.

Особенно сложно начинать думать о далеком будущем тем, у кого не было негативного опыта в плане финансов.

— Представьте себе молодого человека, который начал удачную карьеру, — объясняет эксперт. — Его доходы только росли. Сначала он смог снимать квартиру и жить отдельно от родителей, потом — начал путешествовать, потом — купил машину, построил квартиру… В этом случае люди, как правило, говорят: «Экономить скучно, мы хотим жить здесь и сейчас». О том, к чему пришли, начинают задумываться после 40 или когда родители вышли на пенсию и оказалось, что им на таблетки не хватает.

«Брать кредит в надежде, что он обесценится, — глупость»

Не могли мы обойти и такую тему, как повышенный интерес белорусов к потребительскому кредитованию.

— С точки зрения планирования личных финансов кредиты — зло, — категоричен Виталий Рунцо. — Вы пользуетесь деньгами, которые еще не заработали, но потом будете отдавать не только их, но еще и проценты. Некоторые белорусы берут кредиты в надежде, что они девальвируются и потом их будет легко погашать. Но это очень большой риск! Если так получилось когда-то, то нельзя делать из этого правило и таким способом решать свои вопросы с деньгами.

Совет всем, кто собирается в банк за кредитом на обычные покупки: посчитайте сумму переплат и ответьте, почему вы не можете эти деньги откладывать сами, а не платить банку в виде процентов.

Если кредит уже есть, да еще и не один, то не всегда нужно поскорее погашать долги, отдавая на это все деньги под ноль. Во-первых, иногда дешевле объединить несколько долгов в один (на языке банкиров это значит рефинасирование). Во-вторых, иногда досрочное погашение не снизит сумму ваших итоговых переплат, поэтому вы просто раньше рассчитаетесь с банком, но материально не выиграете. В таком случае лучше вносить в банк необходимый платеж, а остальные свободные средства пустить на накопления.

«Вместо того, чтобы бегать по акциям, продайте старый хлам из шкафа»

Кстати, разумное планирование личных финансов не всегда подразумевает жесткую экономию и отказ от всего. Прописная истина: нужно не только сокращать расходы, но и повышать доходы.

— Когда я слышу, что люди тратят полдня на то, чтобы ездить за покупками на оптовые базы или отслеживают все скидки в ближайших магазинах, мне хочется спросить, почему они не тратят это время на поиск дополнительного дохода, — удивляется Виталий Рунцо. — Для пенсионеров, которым здоровье не позволяет работать, такая вынужденная стратегия еще подходит. Но людям трудоспособного возраста стоит посмотреть в сторону подработок, повышения уровня образования…

Подойдет и такой способ, как продажа чего-то ненужного. «Вот стоит у людей гараж, они им не пользуются, там хранится всякое барахло. Почему бы его не продать? То же самое и с вещами, которые лежат без дела на антресолях», — рассуждает финансовый консультант.

Как говорит эксперт, люди не всегда знают, сколько стоит час их рабочего времени, а между тем, это поможет оценить, стоит вам платить за какие-то услуги или нет. Например, тот же клининг считают роскошью и бездумной тратой денег. А между тем, если за час своей работы вы зарабатываете больше, чем стоит час уборки квартиры, то, возможно, для вас эта услуга вовсе не барство.

 

 
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