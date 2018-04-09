Шоу с Лукашенко от БТ: «Задай свой вопрос самому главному человеку страны»

Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании.

«Интервью – одно на миллион! Задай свой вопрос самому главному человеку страны. Впервые за долгое время президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны – в телестудии на Макаенка, 9», – сообщает Агентство телевизионных новостей в Facebook.

Отмечается, что у интернет-пользователей есть уникальная возможность передать свой вопрос Александру Лукашенко. Присылать их можно на почтовый ящик voprosnomer1@tvr.by. Глава государства в рамках встречи с представителями СМИ ответит на самые оригинальные вопросы.

Примечательно, что по данным на обед понедельника комментариев, в которых звучали бы вопросы пользователей соцсети, под постом не было.

Отметим, что это новый формат общения Лукашенко с белорусскими журналистами. В последние годы он встречался с ними во Дворце независимости.