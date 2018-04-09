Белорусы – о военных сборах: «Выгоднее штраф заплатить и остаться на работе»

Министерство обороны Беларуси раскрыло некоторые подробности призыва на сборы, которые проводятся в рамках проверки боеготовности белорусской армии.

На сборы не призывались прокурорские работники, судьи, депутаты парламента, а также руководители особо важных предприятий и организаций, сообщает TUT.BY.

Зато «под ружье» без проблем пошли руководители частных компаний, а также индивидуальные предприниматели – им государство выплатит компенсацию в размере 367,5 рублей вне зависимости от суммы их фактического заработка.

А вот тем, кто попытался «откосить» от участия в сборах, грозит штраф, арест, ограничением свободы на срок до двух лет или же лишение свободы на тот же срок.

Белорусские интернет-пользователи живо обсуждают тему военных сборов на дискуссионной площадке talks.by. Предлагаем избранное.

«Потешные полки. Денег же больше некуда девать».

«Сборы не так уж и часто у нас проводятся, посему – дело нужное, дело государственное».

«А почему никто не спрашивает, сколько бюджетных денег пошло на игры в солдатиков?»

«Платят всего 367,5 рублей в месяц? Выгоднее штраф заплатить и остаться на работе».

«ИП компенсация должна быть в зависимости от суммы, с которой уплачены налоги, но не менее 15 базовых. Равно как и работающим: среднюю должно платить министерство обороны, а не наниматель».

«На сборы надо забирать тех депутатов, которые проголосовали за исключение воинской выслуги из пенсионного стажа».

Байнет: «Отстаньте от людей. Не мешайте выживать!»