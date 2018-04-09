Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком

Топлесс, шампанское и голливудская улыбка!

Любительница загорать полуобнаженной Хайди Клум, предпочитающая бойфрендов помоложе, оттягивается в новом романе. Избранником 44-летней немецкой супермодели стал соотечественник – 28-летний мультиинструменталист Том Каулитц.

Молодой человек, как и его возлюбленная (кстати, мать четверых детей), имеет армию фанатов по всему миру, поскольку является основателем и гитаристом знаменитой группы Tokio Hotel.

Группа, созданная братьями-близнецами Томом и Биллом, взорвала мировые хит-парады в двухтысячных

Том Каутлиц сегодня

На днях папарацци засняли парочку, которая начала встречаться в марте, на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас. Оба – счастливые и расслабленные. Поклонники, глядя на фотки, констатируют: «Хайди – огонь! Молодец, развлекается. А у Тома сбылась мечта детства:)».

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