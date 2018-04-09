Организаторы «ЧШ-2018»: акция не должна превратиться в карнавал

На пресс-конференции, посвященной будущей акции, зампред партии БНФ Алексей Янукевич заметил, что «Чернобыльский шлях» не должен превратиться в «карнавал».

— У мінулыя гады мы бачылі, як нейкія арганізацыі ператваралі «Чарнобыльскі шлях» ледзьве не ў карнавал, прыходзілі з барабанамі папіярыцца. Таму мы хочам яшчэ раз падкрэсліць, што гэтае мерапрыемства прысвечана памяці ахвяраў Чарнобыльскай трагедыі. Таму просьба не займацца самапіярам, — заявил Янукевич.

Огкомитет также рассказал, что после «Чернобыльского шляха» в течение года планируется проводить «Островецкий шлях»: круглые столы и мероприятия, направленные на то, чтобы остановить строительство БелАЭС.

— «Чарнобыльскі шлях» будзе толькі пачаткам наступнай кампаніі — «Астравецкага шляха». Пасля 26 красавіка мы аб’яднанымі сіламі плануем праводзіць круглыя сталы ў гарадах паміж Мінскам і Астраўцом, а таксама ў Новалукомле і Белаазёрске. Мэта — спыніць будаўніцтва БелАЭС, — заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

— Беларусь можа жыць без атамнай энергетыкі. Увесь свет ідзе па шляху адказа ад яе, але Беларусь чамусьці пайшла насуперак, — добавил председатель партии БСДП («Грамада») Игорь Борисов.

Кроме того, до «Чернобыльского шляха» оргкомитет проведет традиционный круглый стол на тему строительства БелАЭС. Также, по словам Алексея Янукевича, партия КХЛ-БНФ планирует подать заявку на митинг в Киевском сквере.

Напомним, заявку на проведение митинга и шествия 26 апреля оргкомитет подал в Мингорисполком на прошлой неделе. В заявке организаторы просят разрешить сбор в 18.00 возле Академии наук, митинг, шествие по проспекту Независимости, по улице Сурганова и Орловской к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов.

Также лидеры оппозиции пригласили министра природных ресурсов на траурный митинг в рамках «Чернобыльского шляха» и на круглый стол на тему строительства Островецкой АЭС.

В оргкомитет по проведению «Чернобыльского шляха» вошли партии БНФ и ОГП, БСДП («Грамада»), движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Белорусская партия «Зеленые», движение солидарности «Разам», общественное объединение «Экодом».