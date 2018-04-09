Кузнецов: «Настю наказывают показательно, потому и быстро»

Колумнист и основатель сайта «Сильные новости» – о психологии российских властей на деле белоруски Рыбки.

– Лучше всего психологию российских властей и сросшихся с ней олигархов, на самом деле, помогает понять дело Насти Рыбки. За которым я с самого начала именно по этой причине с увлечением слежу, – пишет Петр Кузнецов у себя в Facebook. – Сразу как грянул скандал, пока девочка троллила приближенного к Путину олигарха, куражилась, показывая низкий интеллектуальный потенциал, уже тогда было понятно, что не так просто у нее в жизни все сложится.

Однако была мысль о том, что месть отложат на потом, чтобы «остыло», и чтобы не была так очевидна связь между хайпом Рыбки и ее неминуемыми последующими проблемами.

Но все оказалось совершенно не так. Патрушев сгонял в Таиланд, и там началось все по-взрослому. О чем и как разговаривали «сильные мира сего», мы, наверняка, не узнаем. Однако последствия поражают.

Там Насте с ее «гуру» уже гирляндами навешивают обвинения на десятки лет заключения и, судя по сетевым описаниям тайских тюрем, кто-то явно работает на то, чтобы последователи лозунга «слабоумие и отвага!» на свободу уже не вышли – никогда.

Поведение Дерипаски и российского государства, которое ему помогает, в части именно вот этой скорости отмщения, до ужаса иррационально – как говорится, все на виду, и слишком уж явно видно, как именно государственные ресурсы и влияние страны, претендующей на некие ведущие роли в мире, брошены для расправы над, по сути, обыкновенной проституткой. Ну, как бы так сказать, несолидно, в общем...

Однако же и понять их можно – в этом и есть главный прикол.

Настю наказывают показательно, потому и быстро. Именно показательно – чтобы другим неповадно было. И тут уже в скорости есть свой прикол.

Ибо, если откладывать порку на годы, то что, все эти годы олигархам и чиновникам с проститутками не вожжаться? Если все будут видеть, как Настя куражится и хайпит, как растет ее инстаграм, как она оплевала Дерипаску и не понесла за это никакого наказания, то шлюхи, того гляди, осмелеют – греха не оберешься, в мире социальных сетей голос есть у всех.

Вот и обрушили на дурочку всю мощь денег и политического влияния, ради чего, собственно, Патрушев, судя по всему, и гонял в Таиланд. Примерно наказать, чтобы неповадно было. Деньги и то самое государственное влияние, на самом деле, нужны просто для того, чтобы спокойно дальше трахать шлюх, чувствуя себя в безопасности из-за их запуганности.

А тем временем акции компаний En+ и «Русал», принадлежащие Дерипаске, обвалились на 16% и 40% соответственно, «Русал» предупреждает о возможном техническом дефолте.

Впрочем, вряд ли эти мелочи отвлекут российских «крестных отцов» от Насти. Рыбка – не Трамп, с ней вполне можно справиться...