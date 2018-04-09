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Экономика
09.04.2018
Евгений Федоров
«Посмотришь, планы везде такие красивые, а в головах – пустота»

Насколько реальны планы правительства перераспределить экспорт – от России к ЕС и другим странам.

К обсуждению новой белорусско-российской молочной войны присоединился белорусский МИД. Замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко заявил в интервью журналу «Директор», что Беларусь ставит задачу до 2020 года «обеспечить планомерную диверсификацию внешней торговли с равным (треть-треть-треть) распределением экспорта на рынках ЕАЭС - ЕС - остальные страны».

– Но только не за счет того, чтобы «отщипнуть» от России, а за счет более быстрых темпов наращивания экспорта в ЕС и остальные страны. Возможности для этого есть, – считает чиновник.

Известный экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» оценил реалистичность таких планов правительства.

– У нас самая большая зависимость по продовольствию. Более 90% продовольствия идет в Россию. Все попытки занять новые рынки продолжаются уже десятилетиями, но результат остается тем же. Почему сегодня ситуация должна резко измениться?

Экономист считает, что «уйти от России» – это пока задача малореальная:

– Любят у нас в верхах красиво выражаться. То зарплата – по 500 долларов... С 2010 года штурмуем, несколько раз падали – и все никак. Точно так и здесь: давайте везде сделаем по одной трети.

Если бы были какие-то расчеты, где мы реально можем улучшить торговлю, по каким позициям мы технически не отстаем.., тогда вряд ли получились бы такие цифры. Но были бы цифры, которые вызывают доверие. А так посмотришь, планы везде такие красивые, а в головах – пустота.

Собеседник «Салiдарнасцi» напоминает, что россияне «еще 15 лет назад поставили стратегическую задачу обеспечить себя собственным продовольствием».

– И они к ней медленно, но движутся. Они уже вышли на заполнение рынка по птице, по яйцам – нам уже там, откровенно говоря, делать нечего. Если раньше сахар вывозили в Россию, то сегодня он опять к нам идет, и по цене дешевле. То есть, они постепенно решают свои стратегические задачи.

Единственная отрасль, где они хорошо идут – это как раз сельское хозяйство. И рано или поздно они вышибут Беларусь со своего рынка. А в других странах мы не очень кому-то и нужны. Здесь главная проблема. Это нужно признать, а не строить красивые планы и писать цифры, которые не подтверждены никакими расчетами, – подытожил Леонид Злотников.

Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!» 

 
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