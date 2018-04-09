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Скандалы
09.04.2018
На даче директора мозырского психоневрологического интерната работал недееспособный постоялец

Руководитель задержан за хищение и злоупотребление служебными полномочиями. Идет расследование.

Сотрудники милиции и Комитета госконтроля установили, что в учреждении пропали почти 700 литров солярки. Оказалось, что директор давал незаконные указания подчиненным о внесении в путевые листы недостоверных сведений об использовании дизельного топлива.

Также выяснилось, что руководитель присвоил принадлежащую дому-интернату газовую плиту «Гефест», сообщает КГК.

В ходе проверки вскрылось, что прошлым летом директор использовал труд недееспособного постояльца на своей даче.

 
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