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Экономика
09.04.2018
Заико: «Проект «БелДжи» устарел еще в момент, когда о нем только начали думать»

Известные экономисты оценивают запущенное в строй в конце 2017-го белорусско-китайское предприятие «БелДжи».

И задаются вопросом на страницах Белгазеты: «Разве этот проект — не пример бездумного подражания? Разве это не промышленно-индустриальная чернуха?» Предлагаем избранное.

— Управлять новым коммерческим предприятием — и.о. гендиректора — поставили первого замминистра промышленности Геннадия Свидерского, который сказал, что «главной задачей для нас стало производство конкурентоспособных на мировом уровне автомобилей, — комментирует глава научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. — И если такие машины у нас будут, мы обязательно получим свою долю рынка. Для нас неважно, какое место мы занимаем по продажам. Гораздо важнее создать условия для будущего развития, создать базу, на которой мы будем развиваться».

О каком развитии говорит Свидерский? На дворе IV промреволюция, нужно смотреть в будущее, а он, по сути дела, занимается промышленной чернухой. Так как говорит, что в ближайших планах зарегистрировать «два предприятия - по производству сидений и автомобильных радиаторов». По его словам, уже сейчас на «БелДжи» при выпуске автомобилей используются произведенные в Беларуси аккумуляторы, шины, запущено производство коробок передач, есть договор, по которому будут производиться мосты с участием БелАЗа.

Разве это развитие? Творческая молодежь, с которой встречался Лукашенко, должна воспевать вот такого бога индустрии в лице Свидерского?

— Мой друг-инженер, внимательно изучив процесс производства электромобилей Илона Маска, сказал: это же великолепная схема — нужен только электродвигатель и ничего больше, никаких коробок передач, — продолжает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Поэтому, товарищ Свидерский, имейте в виду: через 20 лет коробки передач будут никому не нужны. Не нужны будут ни задние, ни передние мосты. В мире IV промреволюция, а мы на параде демонстрируем как высочайшее достижение унитазы да трактора. Вот такая у нас философия.

Романчук: «БелДжи» просто получил ресурсы под госгарантии. Вместо того чтобы вкладывать деньги в человеческий капитал, стимулируя талантливую молодежь высокими стипендиями, а преподавателей университетов — высокими зарплатами, деньги вбухивают в эту промчернуху.

Заико: Я бы назвал эти деньги похоронными.

Романчук: Почему чужие деньги идут на стимулирование потребления одного конкретного производителя? Это же нарушение правил честной конкуренции. «БелДжи» — по сути, искусственно созданная красно-директорским аппаратом точка роста.

Завод не успели даже толком запустить, не продали и 2 тыс. авто, а уже подстраивают под него и инвестиционную, и финансовую политику. Можно ожидать, что следующим шагом будет введение ограничений на продажу машин других производителей. Это в ситуации, когда из так называемых «точек роста» правительства образовалась уже гигантская клякса.

Деревообработка, цемент, стекло, сахар, ткани, лен, кожа, бытовая электроника — список включает товары практически из всех секторов экономики. В Беларуси даже НПЗ не смогли заработать денег, чтобы за свой счет провести модернизацию. И нефтянка пасется в бюджетном кармане.

Заико: «БелДжи» — это китайско-государственно-партийно-номенклатурный проект. Он устарел еще в момент, когда о нем только начали думать. А номенклатура просто играется, так как больше ничего не умеет. Теперь у нее появилась новая игрушка — машинка-бибипка.

 
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