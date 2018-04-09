Мясникович рассказал, как будут разыскивать тунеядцев

Новой кампанией по поиску неработающих белорусов косвенно будет заниматься сам экс-премьер.

Как признался чиновник в эфире телеканала СТВ, в этом году у него появилась «новая функция».

– Речь идет о Декрете №1, который принят в этом году, – сказал Михаил Мясникович. – Президент записал в этом декрете, что комиссии районные, городские, областные, как правило, возглавляются председателями соответствующих советов депутатов.

А сам руководитель Совета Республики, по всей видимости, должен будет проконтролировать этот процесс.

– Самое главное, должен быть индивидуальный подход. Не просто огульно сказать, что вы плохие и чего-то не сделали. Надо увидеть человека. А сделать это можно через депутатов, которые работают рядом, – заметил он.

По мнению Мясниковича, именно такая работа особенно важна в 2018 году, который был объявлен в Беларуси годом малой родины. Правда, ехать на свою малую родину, чтобы искать «тунеядцев», чиновник пока не собирается.

– Моя малая родина – это Несвижский район, поселок Снов. Я там бываю не очень часто, там уже никого не осталось из моих родных. Но я горжусь, что малая родина может быть хорошим примером для других регионов, – отметил он.

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