Скрипач Лукашенко исполняет смертельный акробатический номер

Внимание, только в мультфильме!

В сеть выложен свежий выпуск еженедельного сатирического шоу DW: «Заповедник. Зверские итоги недели».

По сюжету капитаны Путин, Эрдоган и Роухани собрались в пиратской таверне, чтобы разделить сирийские сокровища. А в это время в секретном кремлевском чате обсуждают, как спасти депутата Слуцкого.

И еще много, много раз: Лукашенко исполняет смертельные трюки на канате между Россией и Западом.

Впрочем, лучше один раз посмотреть.