Как владельцев агроусадеб выставили с выставки в Минске

«Ваше место у параши».

Член республиканского координационного Совета по агротуризму Алла Поликарпук разместила в паблике «Деловой Гомель» в «Одноклассниках» статью о своем участии в выставке «Отдых-2018», прошедшей на днях в Минске.

Фото Минск-Новости

Деловой Гомель публикует ее содержание без купюр.

«Добрый день, друзья! Вернулась вчера с Международной ежегодной выставки «Отдых-2018», проходящей в Минске. Так вот! Больше ноги моей там никогда не будет! 10 лет ежегодно принимала участие, но такого унижения и позора никогда не испытывала. В этом году организаторы выставки просто превзошли все ожидания…

На выставку приехало около десятка представителей агротуризма разных областей (с каждым годом все меньше) которым не разрешили разместиться рядом со стендами своей области (область всегда платит за место), а повели на нулевой этаж и поставили у гардероба, по дороге в туалет!

Агроусадьбы, как всегда, привезли такую красоту (выпечку, сыры, сувениры, вышиванки) которой не нашлось места???!!! Мы простояли у туалета как изгои, нас находили только те, кто случайно искал туалет, даже указателей не повесили. Более того, за день нам столько раз нахамили распорядители выставки, что попади мне интернет в руки 4-го, статья состояла бы из нецензурной лексики…я уже немного остыла.

Приходили, гоняли все кому не лень: стенки не подпирайте, мы после вас замучились их белить, плакаты и баннеры уберите, нельзя вывешивать, и вообще – вы «БЕСПЛАТНИКИ» и скажите спасибо, что вообще тут стоите! Короче нам указали: «ВАШЕ МЕСТО У ПАРАШИ!».

Очень обидно за наш Музей народного творчества «Бездежский фартушок», немолодая сотрудница которого тащила на себе все эти стенды и сумки, проплатила 4 дня гостиницы, а ведь их пригласили сделать презентацию в конференцзале и так унизительно простоять в подвале!!! А ведь это «вымирающий» вид, их надо на руках носить и ставить у входа на выставку, чтобы гости, входя, понимали, что это Беларусь, ведь такие люди – лицо выставки! В конце дня она позвонила своему директору и та женщина ( молодец!!!) прозвонила всем кому надо и приказала доставить своих сотрудников домой, популярно объяснив при этом: «больше нас не приглашайте, раз мы вам не нужны!».

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ, друзья мои! На второй день нас не пускали без «бейджиков», которых мы не дождались от них в первый день, но прорвавшись наконец, притащив все на нулевой этаж, нас встретил охранник и сказал, что здесь стоять никому нельзя!

– «Хорошо! А где можно!!! «Честно говоря, не знаю, но здесь - нельзя!». КАК ВАМ??? Это был последний плевок! Мы собрали вещи и просидели в предбаннике, дожидаясь транспорта домой!

Очень обиделась агроусадьба со Славгородчины (привезли домашние сыры), Оля Махоненко со своим Цмоком (Лепельщина), г. Туров привез такую интересную историческую экспозицию, потрясающий мастер-ремесленник Лариса с усадьбы «Равновесие» (Воложинский район) и еще несколько агроусадеб. Некоторые поднялись в 5ч. утра, чтобы добраться, потратили здоровье, нервы, деньги, время…

Такое не забывается и, мне кажется, мы такого не заслужили! И если мы так путаемся у вас под ногами – то извините, господа, больше не будем! Когда-то на расцвете агротуризиа мы делали такой праздник на выставке, такое настроение задавали, увы нас опустили ниже плинтуса!

Ставлю «жирную» точку! Больше никогда не приеду и другим не посоветую! Вы своего добились «уважаемые» организаторы!

Поликарпук Алла Алексеевна

– член республиканского координационного Совета по агротуризму (думаю теперь уже «бывший»),

- член областного Совета по агротуризму,

- председатель Общественного Совета Кобринского района,

- координатор агротуристического кластера «Муховэцька кумора»,

- хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице» с 2007 года».