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Экономика
09.04.2018
Салiдарнасць
Беларусь ждут «негативные последствия» в случае молочной войны с Россией

Авторитетное международное агентство S&P спрогнозировало рост белорусской экономики.

По мнению аналитиков, экономический рост в стране сохранится и после 2017 года, когда ВВП Беларуси вырос на 2,4%.

Правда, продолжаться он будет не слишком высокими темпами. В частности, S&P считает, что на докризисный уровень страна выйдет лишь к концу 2019 года. Да и то – если белорусским властям удастся обойтись без ненужных потрясений.

Основным риском для экономики Беларуси в этот период будут неустойчивые отношения с Россией.

– Наиболее серьезные разногласия, возникшие в последнее время, связаны с закупочными ценами на российский газ и были разрешены в 2017 году, однако нельзя исключать возможности возникновения новых спорных вопросов, – говорится в отчете агентства.

В случае начала новой молочной войны, белорусам грозят «негативные последствия» в экономике, предупреждают эксперты.

 
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