«Скотина Асад»

Авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ. По их данным, ракеты были сбиты системами сирийской ПВО.

В общей сложности, по сообщениям сирийских источников, было сбито восемь ракет, сообщает ВВС.

По предварительным данным, ракеты упали в окрестностях аэродрома, в результате удара авиабазе не причинено материального ущерба. При этом сирийское информагентство САНА сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно.

Между тем Пентагон отверг причастность США к удару по Сирии, сообщает агентство Рейтер. Агентству Ассошиэйтед Пресс официальные лица в Вашингтоне также заявили, что США не наносили ударов по Сирии.

В воскресенье президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Россию и Иран за то, что они поддерживают президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в химической атаке на жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте.

«Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада», - написал Трамп в «Твиттере». Он пообещал, что виновные в этом нападении заплатят высокую цену.

Как сообщалось, в Думе во время предполагаемой химической атаки 7 апреля погибли десятки человек. Сирия и Россия отвергают обвинения в свой адрес и отрицают то, что такая химическая атака была проведена сирийскими войсками.

Тем временем девять стран потребовали немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим. В прошлом году США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на газовую атаку с применением зарина, совершенную на северо-западе Сирии.

Россия тоже созвала заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

Советник Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил в воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си, что США не исключают вариант нанесения нового ракетного удара.