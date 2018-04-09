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Спорт
09.04.2018
Михаил Миронович
«Тренер должен не быть колхозником»

Главный тренер футбольного клуба «Ислочь» Виталий Жуковский на старте нового сезона обращает на себя внимание нестандартными высказываниями.

Виталий Жуковский. Фото vk.com/fcisloch

По итогам первого тура коуч раскритиковал судейство, назвав назначение пенальти в ворота своей команды «подлостью какой-то». Правда, поостыв, он принес извинения, признав, что нарушение правил действительно было.

А после следующей игры, в которой «Ислочь» отобрала очки у минского «Динамо», Жуковский пояснил, почему на матчи предпочитает надевать строгий костюм, а не спортивную одежду.

– Нас называют Минский район, колхозники. Считаю, что тренер должен соответствовать не колхозникам, как их называют. Я считаю, что у нас серьезный клуб. Все-таки тренер, наверное, лицо клуба. И должен соответствовать нашему телевидению. Так что приходится работать над собой. Мое пальто с поднятым воротником? У Моуриньо (Жозе Моуриньо – главный тренер лондонского «Челчи», известный франт), наверное, серое? Я бы у него примерил бы его. Но боюсь, что не влезу, – заявил Жуковский телеканалу «Беларусь 5».

Впрочем, как справедливо было замечено по этому поводу на форуме «Прессбола», «статусность и имидж определяется скорее не одеждой и русскими понтами дороже денег, а во взгляде, манере держаться и разговаривать. А колхозник по натуре останется колхозником, даже если наденет часы Patek Philippe и итальянский костюм от Brioni».

 
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