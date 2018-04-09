Топ-менеджер компании, принадлежащей Арбузову: «Двести работников уже потеряли»

О том, что одному из крупнейших производителей автокомпонентов, поставщику мировых автопроизводителей, компании Fenox опального Виталия Арбузова грозит закрытие, портал написал две недели назад.

История стала развиваться стремительно и, как это бывает в Беларуси, в противоположных направлениях. О том, сколько людей уже потеряла компания, откуда набежала впечатляющая сумма ущерба и с каким настроением в компании прочли проект скорректированного скандального указа № 488 TUT.BY рассказала председатель совета директоров Fenox Юлия Зимич.

— Давление на нас только усилилось. На одном из предприятий, «Арвит-авто», помимо приостановления всех расходных операций, представители инспекции Министерства по налогам и сборам провели сверку наличия и состояния основных средств — производственных и складских помещений, оборудования. Следующий шаг — опись и наложение ареста на них. Действия фискального органа уже привели к образованию задолженности по зарплате. Итог — увольнение с предприятия в течение нескольких дней более 220 сотрудников, половины штатной численности. И это сейчас, когда трудоустроиться на новое место проблематично. Деятельность этого предприятия полностью прекращена, — рассказывает Юлия Зимич.

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«Арвит-авто» специализировалось на металлообработке, оказании производственных услуг, выпуске автокомпонентов (тормозные цилиндры, регуляторы давления, цилиндры сцепления и т.д.). Продукция экспортировалась в страны ЕврАзЭС, ближнего и дальнего зарубежья.

Но проблема не на одном предприятии группы. Среди пострадавших оказались банки. Для обеспечения производственной деятельности предприятий Fenox пришлось выйти на просрочку по текущим обязательствам перед банками. «Пожертвовали двадцатилетней безупречной кредитной репутацией. Другого выхода не было», — разводит руками Зимич.

Буквально через день после выхода материала о проблемах Fenox был наконец опубликован проект изменений в самый одиозный указ № 488 о некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств. На вопрос о том, как оценивают предложенную версию документа, сотрудники компании грустно улыбаются: «Если бы документ в предложенном виде действовал год назад, нашего бы дела вообще не было».

Но дело есть. И есть впечатляющая даже для крупного предприятия сумма «уклонения» — более 80 млн рублей. Например, объясняет председатель совета директоров, департамент финансовых расследований Комитета госконтроля признал не имеющими юридической силы первичные учетные документы за 2010−2016 годы двух предприятий группы, СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» и УП «Брэйк хайдроликс», по сделкам, связанным с переработкой давальческого сырья, с немецкой и американской компаниями.

— Самое интересное, как при этом считать ущерб. При поступлении давальческого сырья на переработку ДФР включает в налогооблагаемую базу всю стоимость сырья, а также общую сумму денежных средств, поступивших в качестве оплаты за услугу по переработке и облагает это налогом на прибыль и НДС. При отгрузке продуктов переработки ДФР повторно включает в налогооблагаемую базу всю стоимость давальческого сырья и всю стоимость услуг по переработке и облагает это налогом на прибыль и НДС. То есть и стоимость поступившего в переработку сырья, и стоимость услуг по переработке обложены НДС и налогом на прибыль два раза. И это касается только сделок по переработке давальческого сырья. Отсюда такой «ущерб».

Все сделки со столь нелюбимыми в Беларуси посредниками были материальны, более того, «накрутить» цены при поставках на конвейер нереально, заверяют производители.

— В нашем случае, строго говоря, посредники — это не совсем посредники. Это немецкое и американское предприятия, давно работавшие с международной корпорацией TRW и являющиеся официально допущенными поставщиками. То есть они имели специальный номер поставщика, присвоенный TRW по особой процедуре. Наши белорусские предприятия напрямую стать поставщиком на TRW до сих пор не могут — они не соответствуют предъявляемым со стороны компании требованиям, — объясняет Юлия Зимич.

Посредники, то есть заказчики, за счет собственных средств закупали сырье, литье, у тех производителей, которых определяла TRW. Залоговую цену сырья при направлении его на переработку определяла TRW, цена была идентичной как для посредника, так и для белорусских предприятий. Как само сырье, так и продукты переработки, были иностранными товарами.

— Белорусским предприятиям сырье отдавалось как давальческое для переработки, то есть наш субъект не нес никаких затрат на его приобретение и доставку. Нам платил заказчик лишь за услугу по переработке. В свою очередь TRW рассчитывалось с заказчиком, — уточняет глава совета директоров.

По данным компании, только за период с 1 января по 1 марта нынешнего года производственные предприятия группы Fenox из давальческого сырья произвели и поставили на конвейеры европейских автопроизводителей скобы тормозного суппорта для почти 120 тысяч легковых автомобилей Fiat и 37 тысяч Audi.

— Такие действия контролирующего органа привели не только к необоснованному доначислению налогов, но и поставили под угрозу дальнейшие отгрузки белорусской продукции на конвейеры мировых производителей автомобилей. Это, безусловно, влечет имиджевые потери не только для предприятий, но и в целом государства. И обсуждая, чьи действия в итоге причинили больший «ущерб», это необходимо учитывать, — резюмировала глава совета директоров.