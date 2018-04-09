«Без этого дня Беларусь была бы частью России с областным центром в Смоленске»

Кто сказал, что белорусы неудачники? Историки и политологи — о том, почему нас могло и не быть.

Смоленск. Иллюстративное фото

Инициатива активиста Павла Белоуса придать 25 марта статус официального праздника как дню рождения Беларуси, заставила еще раз задуматься: действительно ли объявление БНР предрешило всю судьбу нашего независимого государства?

— Надо понимать, в каких условиях и как происходило объявление БНР, — отметил во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения историк Анатоль Тарас. — Ведь этот проект изначально казался абсолютно утопичным, химеричным. Была только идея, которая ничем, кроме желания очень небольшой группы людей, не была подкреплена. Но эта идея была заброшена и она начала работать. И в этом плане история очень любопытная вещь.

Как бы кто сегодня ни оценивал те события, но это действительно факт: не было бы БНР, не было бы и БССР, а значит, не было бы сегодня и Республики Беларусь.

— Мы бы так и остались частью России. Были бы Западной областью с центром в Смоленске, — уверен историк. — Ведь белорусы и так очень сильно русифицированные, а так были бы сегодня абсолютно русскими, как те люди, что живут в Смоленской области, даже не вспоминая о своей принадлежности.

Не умаляя заслуг тогдашних деятелей, следует отметить: в том, что БНР состоялась, было и огромное везение.

— Получается, мы как картежники, блефанули — и идея выстрелила и получила последствия, в которых мы сейчас живём, — отмечает Виктор Евмененко. — По факту более сильные игроки в лице тех же большевиков в России, тех же поляков и всех остальных купились на это. Вот мы все говорим, что белорусы неудачники. Какие же они неудачники? Смотрите, собрались три с половиной человека, написали что-то, а потом — раз и тут уже большевики БССР мутят. Ведь тогда много у кого не получилось создать союзные республики. Там же были и Кубанская, и Криворожская — целая плеяда республик, но кому-то не позволили, а белорусам почему-то позволили.

— Я считаю, что это не случайно, — отмечает политолог Олег Кравцов. — Это совокупность всех факторов. Когда есть политическая идея, то подвести базу под нее не составляет трудности. Посмотрев по сторонам, на ту же Польшу, ту же Литву, Латвию, Украину, Финляндию появилась мысль объявить здесь какое-то государство или автономию. И эта идея отлично легла на национальное подспорье. Получилось зерно, которое проросло.

И пусть БНР просуществовала недолго, но это не умаляет его значения. Тем не менее, Анатоль Тарас обращает внимание на то, что белорусы не воевали за свою независимость.

— В отличие от тех же украинцев. Те пролили свою кровь — вначале они проиграли войну большевикам, потом проиграли войну деникинцам, потом снова пришли красные. Пусть плохо, но украинцы воевали — они и сейчас плохо воюют. А вот белорусы свое государство не защищали, — констатирует историк.

— Да, мы не воевали, но, тем не менее, в итоге получили, что хотели. Свое независимое государство, — отмечает Виктор Евмененко. — И это еще раз говорит о том, что нам необычайно везет. Какой билет не вытянешь — у тебя всё тут же перед глазами. И что бы там ни происходило, мы теперь владельцы этой земли. Люди, объявившее БНР, сделали свое дело.