«Мы снова увидим аналоги партсобраний советского периода»

Ни экономических, ни социальных выгод от нового декрета о так называемых тунеядцах государство не получит, убеждены эксперты.

В правительстве еще решают, как будет работать декрет о содействии занятости населения. Но Совмин уже дал определение занятым и не занятым в экономике белорусам. Также стало известно, что «тунеядцам» придется по полному тарифу платить за ЖКУ и за пользование жилыми помещениями.

Как отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, цель декрета — не пополнение доходов бюджета, а содействие занятости.

Эксперты отмечают, что новая версия документа не создает условий для пополнения бюджета за счет неработающих граждан и, как и декрет о предупреждении социального иждивенчества, возникла без какого-либо экономического обоснования.

— Цель разработчиков и идейных вдохновителей указа о тунеядцах идеологическая: разделить граждан на «хороших» − тех, кто работает, и «тунеядцев» − тех, кто не работает. Так как перед властями стоит, в том числе задача реализовать поручение президента, то за ценой никто не постоит, − убежден руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин.

Реализуя Декрет №3, власти разослали 440 тысяч писем с требованием заплатить «тунеядский» сбор. В итоге заплатили его только 62,7 тысячи граждан, общей суммой 18,6 миллионов рублей. Позже вернули 6 миллионов рублей, заплаченных 19 тысячами граждан.

В теории государство могло заработать на сборах около 144 миллионов рублей. Но на практике оказалось в минусе.

— Исходя из прикидок, сколько денег собрали в прошлый раз, и сколько их потратили на огромную пропагандистскую кампанию через СМИ, на совещания чиновников, рабочее время налоговых инспекторов, видно, что затраты гораздо превосходят полученный эффект, — подчеркивает экономист.

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