Почему ЗОЖ ужасно надоел и вам, и нам

Мы обедали в лаундже «Ритца» с бьюти-директором «Татлера» Дарьей Кузнецовой. Она пробует на себе все новинки нашей индустрии – от клеточных технологий и воды с углем до bungee workout.

Но в тот день мы заказали бургеры и млели от счастья. За соседним столиком барышня неопределяемого возраста (сегодня так выглядят от двадцати пяти до сорока пяти) внимательно изучила меню.

– Мне, пожалуйста, латте. У вас есть соевое молоко?

Наклонившись к Даше, я зашептала:

– На фига ей это соевое молоко? Она хоть знает, зачем оно?

Даша, макая в кетчуп картошку фри, меня поняла:

– Могу поспорить, в ее телефоне сто приложений, которые считают калории, шаги, время сна, количество вдохов...

– И продолжительность оргазмов! – добавила я. – А вообще от ЗОЖа уже укачало. Его стало слишком много.

И мы сменили тему.

Через пару дней на фокус-группе людей из индустрии красоты к нам за стол подсел стилист Влад Лисовец. Когда разговор зашел об образе жизни, он прямо сказал:

– А я курю, не скрываю этого – и мне не важно, что думают окружающие.

Еще лет семь назад курили повсеместно – никому в голову не приходило прятаться. И вдруг все бросили. А если не бросили, то в инстаграме тщательно это скрывают. Сигарета позиционируется как порок, и просто так, без вызова, в приличном месте уже не закуришь.

Я тоже бросила. Потому что забеременела – а потом не стала начинать. Хотя... если в хорошей компании и с хорошим вином...

А вокруг кипит совсем другая жизнь: бешеная сушка, йога, веганство, детокс-напитки вместо завтрака, скандинавские палки, ланч-боксы с «паром», с которыми ходят в рестораны... Одна известная девушка пришла на бранч «Татлера» в Chefshows со своей водой с лимоном – и даже к палтусу на пару не притронулась. Знаете, бывает пробочный сбор за то, что приносишь с собой в ресторан алкоголь. Так вот я предлагаю ввести сбор за ланч-боксы!

Англичане нашли прекрасное слово для своей реакции на новый вид безумия: wellness fatigue – усталость от борьбы за здоровье. Ну правда, брокколи с петрушкой уже в зубах навязли, в прямом смысле слова.

Мир сошел с ума, курс на здоровый образ жизни из полезного начинания превратился в рутину, исключающую любой гедонизм, подавляющую любые желания. Они, как мне кажется, все же должны быть. Они делают жизнь не монохромной, заставляют радоваться и ценить ощущения.

Правильная жизнь – как рыба на пару. Полезна, но скучна.

Меня не сильно привлекает перспектива быть единственным столетним постояльцем дома престарелых. Кому я там буду интересна со своими идеальными сосудами и давлением как у космонавта? Нет, я не агитирую покинуть зону ЗОЖ, но истеричное поклонение ему вызывает желание нецензурно процитировать Шнурова.

Но я все понимаю: мода успела превратиться в серьезный бизнес. Его мировой оборот составляет около четырех триллионов долларов с ежегодным приростом в четырнадцать процентов. Заработать на здоровье пытаются как адекватными способами, так и не очень.

Вот, например, мой любимый – козлиная йога. Лэйни Морс, владелица фермы в штате Орегон, организовала занятия на свежем воздухе, во время которых среди практикующих бродят козлята. Они забираются на людей во время выполнения асан и разминают им спину.

Автор методики говорит, что козлики помогли ей «справиться с аутоиммунным заболеванием и преодолеть психологическую травму после развода». Европейским фермерам понравилась идея монетизации козлят, тренд быстро распространяется.

Это психологический феномен – мутация коллективного сознания в рамках здорового образа жизни. Никого тут не интересуют индивидуальные потребности человека. У нас клише, стандарт, в который должны вписываться последователи. Как соевое молоко – не важно, в чем польза, главное, что полезно.

Страдающие ЗОЖ-манией не всегда осведомлены, зачем именно они вегетарианцы. Они не в курсе, что обезжиренные молочные продукты на самом деле вредны, потому что в них выше процент сладкой лактозы. К тому же без жира не усвоится витамин D, а без витамина D – кальций. И вообще жирность молока не имеет прямого отношения к лишнему весу. Тотальная безграмотность!

Есть такой диагноз – орторексия. Это одержимость здоровым питанием, которая нередко сопровождается зависимостью от ежедневных изнурительных тренировок. Психическое нездоровье пугает – и фанаты начинают отписываться от инстаграм-аккаунтов бешено сушащихся фитнес-моделей и их лайфхаков.

Дальше – больше. Продажи гаджетов для измерения ЗОЖ падают. За последний год рынок фитнес-браслетов просел на $ 146 млн, хотя в 2016-м прирос на $ 64 млн. В моду возвращается физкультура без изысков. У трендсеттеров – англичан – в 2014 году только 17 % респондентов предпочитали плавание любому другому спорту, а в 2016-м их уже 31 %!

Вся эта статистика в очередной раз нас убеждает, что суть человека отлично укладывается в поговорку «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Из хорошей идеи мы сделали массовую истерию с умирающими на беговой дорожке неофитами. Они не все, конечно, умирают, но старинные навыки сидения за полночь с вином и разговорами теряют. Из всех чувств у этих несчастных – только чувство вины за случайно допущенное удовольствие.

Нож против ЗОЖ