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Политика
08.04.2018
Семен Печенко
Взгляд из Германии: как развиваются отношения Беларуси с Западом

Какой видят динамику отношений в Минске и Берлине.

— Думаю, что в течение последних двух лет мы достигли очень многого. За два года мы достигли гораздо бóльшего в отношениях с Евросоюзом, чем за предыдущие 20 лет санкций, недоверия и так называемой «мегафонной дипломатии». Европейский союз в два раза увеличил помощь Беларуси в рамках различных программ, — заявил в недавнем интервью телеканалу Euronews глава МИД Беларуси Владимир Макей.

В связи с этим приведем мнение уполномоченного по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Андреаса Пешке, прозвучавшее в конце марта на встрече в Берлине с делегацией журналистов и общественных активистов из Беларуси, России и Украины.

Немецкий дипломат говорил о крайне непростом периоде во взаимоотношениях Запада и России. В том числе и о скандале в Солсбери с последующей двухсторонней высылкой дипломатов. 

Отвечая на вопрос корреспондента «Салідарнасці» о характере контактов с Беларусью после наступления нормализации отношений, Андреас Пешке подчеркнул, что двухсторонние контакты, безусловно, оживились. Но сближение происходит медленно, маленькими шагами. И если в случае с Украиной можно говорить о плотных контактах в самых различных сферах, то в отношениях с Беларусью все выглядит достаточно скромно.

По словам немецкого дипломата, в данный момент белорусско-германские отношения в основном сконцентрированы на мемориальных проектах, посвященных событиям Второй мировой войны. В частности, речь шла о возведении очередной части мемориального комплекса«Тростенец» в урочище Благовщина.

 
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