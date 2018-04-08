Сербские СМИ: Сербия купит у Беларуси истребители МиГ-29

Об этом заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

Министр обороны Сербии Александр Вулин, фото rus.azattyq.org

Министр оброны Сербии Александр Вулин заявил в интервью телеканалу «Прва», что в ближайшие дни «будут проработаны технические детали» и подписан договор с Беларусью о приобретении нескольких истребителей МиГ-29.

Сербия получит новые российские вертолеты, а с Беларуси сейчас прорабатывается вопрос о приобретении нескольких истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр обороны данной балканской страны Александр Вулин.

Кроме того, чиновник озвучил информацию о поставках в Сербию новых российских вертолетов.

В декабре 2017-го казахская служба Радио Свобода сообщала о том, что в Сербии идут разговоры на официальном уровне о поставках шести МиГ-29 и, возможно, систем противоракетной обороны С-300 с территории Беларуси.