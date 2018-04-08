Лукашенко отметил Пасху чаепитием с Митрополитом Филаретом. Фотофакт

Встреча прошла в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

Фото president.gov.by

8 апреля Александр Лукашенко встретился с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси в Минском епархиальном управлении БПЦ.

Глава государства вместе с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме в честь Собора Белорусских святых.

Руководитель страны и митрополит Филарет обменялись подарками и продолжили общение за чаепитием, отмечает пресс-служба Лукашенко.

Судя по информации официального сайта Александра Лукашенко, в последний раз пасхальное чаепитие с митрополитом было организовано в мае 2015-го. Глава государства регулярно поздравляет почетного Патриаршего Экзарха с днем рождения и другими памятными датами.