Мужчина, давивший людей на минивэне в Германии, был психически болен

При обыске в доме нападавшего нашли муляж оружия и пиротехнику.

При обыске в доме мужчины, который накануне давил посетителей кафе в Мюнстере на своем минивэне, нашли муляж автомата Калашникова, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры, сообщает Newsru.com.

Прежде чем попасть в квартиру предполагаемого преступника, правоохранители управляемым взрывом уничтожили входные двери.

В квартире, помимо муляжа автомата, были обнаружены пиротехнические изделия в большом количестве. В машине, при помощи которой был совершен наезд, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды.

Накануне в полиции отвергли вероятность теракта – там сообщили, что у совершившего преступление 49-летнего гражданина Германии Йенса Р. были психические отклонения.

В субботу во второй половине дня водитель минивэна протаранил столики уличного кафе в центре Мюнстера – популярного среди туристов города на западе Германии в земле Северный Рейн – Вестфалия.

По уточненным данным, погибли два человека, около 20 пострадали. Нападавший застрелил себя до прибытия полиции.