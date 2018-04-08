Забеременевшую «не по графику» японку обозвали эгоисткой. Почему?

Когда молодая пара из префектуры Айти на западе Токио обнаружила, что у них в семье ожидается прибавление, настроение будущих родителей упало, их охватили тревога и уныние.

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Сейчас не их очередь беременеть, и теперь им придется извиняться.

Девушка работала в частной компании. По иронии судьбы, эта фирма специализировалась на предоставлении услуг по уходу за детьми.

«Эгоистка»

У директора частного центра по уходу за детьми, где работала девушка, был строгий график с расписанием того, когда сотрудники могут заключать браки или беременеть.

Любое отклонение от графика рассматривалось как проявление эгоизма.

Об этом случае стало известно после того, как муж беременной сотрудницы написал письмо в ведущую японскую газету Mainichi Shimbun, описав мучения пары. Этим он, неожиданно для себя, вскрыл существование на удивление широко распространенной практики.

Законодательство Японии запрещает дискриминацию в отношении сотрудников, которые ждут ребенка или же берут отпуск или больничный по уходу за детьми.

Однако женщины редко подают в суд на работодателей. В итоге, в японских социальных сетях регулярно возникают обсуждения эпизодических свидетельств подобной практики.

Как до такого дошло?

Через несколько десятилетий, по прогнозам исследователей, в Японии заметно сократится число работающих граждан, а доля пенсионеров, наоборот, вырастет. Фото Getty Images

К подобным действиям многие компании прибегают из-за того, что им не хватает работников, говорит корреспондент токийской газеты Times Люси Александр.

Но это замкнутый круг: сотрудников не хватает из-за того, что рождается недостаточно детей, что, в свою очередь, еще сильнее усугубляет проблему нехватки рабочей силы.

В 2017 году рождаемость в Японии упала до самой низкой отметки за сто с лишним лет – с 1899 года, когда начали вести статистику.

Глядя на оживленные улицы Токио, трудно заметить недостаток людей в стране, однако цифры утверждают обратное.

Согласно прогнозам правительства, к 2060 году около 40% граждан Японии будут старше 65 лет, а общая численность населения сократится на треть.

Население Японии стареет быстрее, чем в других странах. Фото Getty Images

Корреспондент Би-би-си Марико Ои, выросшая в Японии, рассказывает, что школу напротив дома ее детства сейчас переоборудовали в пансионат для престарелых.

И такое происходит по всей стране: это явное и ощутимое доказательство изменений в демографической ситуации.

Кто виноват?

По словам Люси Александр, корень зла нависшего над Японией демографического кризиса – чрезмерная продолжительность рабочего дня. Приоритетом служит работа, а не семья.

Некоторые японцы работают по 15 часов в день, а на пике «набухания финансового пузыря» почти 7 миллионов человек проводили на работе 60 часов в неделю.

Если обед школьника, принесенный из дома, выглядит не идеально, ребенок может подвергнуться насмешкам. Фото Getty Images

Поэтому наиболее очевидным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать сокращение продолжительности рабочего дня – как для женщин, так и для мужчин – и признание ценности семейной жизни, считает Люси Александр.

Однако перед теми, кто всерьез задумывается о создании семьи, возникает все больше преград. Правительство пытается поощрить возвращение женщин на работу налоговыми льготами и улучшением помощи по уходу за детьми.

Но на практике они часто сталкиваются с тем, что в детсадах не хватает мест, и женщины оказываются под еще большим давлением – от них ожидают безупречности и дома, и на работе.

Трудности иммиграции

Еще одну причину эксперты видят в неприятии в Японии иммиграции. Многие страны с развитой экономикой открыли двери для трудовой миграции, рассматривая ее как возможность компенсировать недостаток собственной рабочей силы. Но не Япония.

От женщин в Японии ожидают безупречности и дома, и на работе. Фото Getty Images

Тосихиро Мендзю из японского Центра международного обмена – аналитического центра, выступающего за иммиграцию, – утверждает, что переселенцев в стране рассматривают как потенциальных преступников.

При этом, «белых» людей в основном принимают охотно – в отличие от приезжих из стран Азии.

Напряженные отношения Японии с ближайшими соседями и негативный имидж иммигрантов говорят о том, что правительство неохотно идет на обсуждение возможности открытия границ для переселенцев из Азии.

Однако проблема не только в работодателях и правительстве. В Японии существует укоренившееся мнение о том, что интересы коллектива должны преобладать над личными потребностями.

Во время экономического бума в стране, говорит Марико Ои, многим сотрудникам гарантировали пожизненную работу.

Поэтому вместо патриотизма в значении «любви к своей стране» («ай-коку») стал преобладать термин «ай-ся», означающий «любовь к своей компании». И среди некоторых поколений он доминирует до сих пор.

Концепция «ущемления материнства» в Японии настолько распространена, что получила отдельное название – «матахара», от английского словосочетания «maternity harassment». Фото Getty Images

Прибавьте к этому тот факт, что в японской культуре не принято подвергать сомнению действия старших, и вас больше не будет удивлять, что молодая семья, узнав о беременности, испытывает раскаяние, а не эйфорию.