В Столинском районе пенсионер погиб в результате выжигания сухой травы

Чем опасен весенний пал трав.

7 апреля в деревне Видибор Столинского района произошел пожар сухой травы на территории частного домовладения, принадлежащего пенсионеру 1957 г.р. В результате пожара погиб хозяин участка. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего при выжигании сухой растительности, говорится в сводке Брестского областного управления МЧС.

Чем опасен весенний пал трав

Распространение огня угрожает жилым и хозяйственным постройкам в населенных пунктах, припаркованному в зоне пала автотранспорту и технике, напоминает МЧС.

В результате выжигания травы нередко получают ожоги и даже гибнут виновники поджогов.

Иллюстративное фото

Весенний пал трав наносит ущерб природе. В огне гибнут растения, птицы, животные и насекомые. Почва в результате сжигания огня обедняется, повышается ее кислотность. В атмосферу выбрасываются продукты горения.

Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

Можно ли сжигать мусор на приусадебном участке?

Такой способ утилизации мусора опустим при строгом соблюдении следующих правил: делать это нужно только в безветренную погоду; костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы; костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 — от леса и 30 — от соломы. Мангал или гриль можно разжигать как минимум на расстоянии 4 метров от дома.