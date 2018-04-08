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08.04.2018
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Шесть секретов, которыми владеют лишь два человека на земле

Великие секреты на то и великие, что их знает лишь ограниченное количество людей. Одни из них передаются из поколения в поколение, а другие — от учителя к преемнику. Однако, как правило, чтобы секрет не перестал быть таковым, его знают только два человека. Но каких?

1. Императорские салфетки

Вам может показаться это странным, но есть особый секретный способ складывания салфеток, которым владеет лишь пара людей.

Способ был изобретен во времена Австро-Венгерской империи, а сам секрет строго охранялся и передавался посвященным императорским служащим устно из поколения в поколение. Складывать салфетки таким образом можно было, только когда на обеде присутствовал сам император.

Традиция сохранилась по сей день. Есть только 2 государственных служащих, которые владеют оригинальной технологией сворачивания салфеток таким способом. А чести воспользоваться такой салфеткой гости удостаиваются лишь во время приемов в честь визита президентов и коронованных особ других стран.

2. Имя победителя премии

Вручение премии «Оскар» — одно из самых престижных и значительных событий в году. Каждый год букмекеры делают огромные ставки на номинантов, и это одна из причин, почему имена победителей держатся в большом секрете.

Все голоса от различных экспертов и организаций обрабатываются вручную, и только 2 человека, Брэд Олтманс (Brad Oltmanns) и Рик Росас (Rick Rosas), знают, кто победит во всех 24 номинациях. Они узнаю́т это за 48 часов до церемонии, ведь именно они перебирают все бюллетени вручную.

3. Аяпанский язык

Аяпанский язык — это древний язык, который использовался в Мексике еще до того, как она стала Мексикой. После испанской колонизации язык начал вымирать, попытки обучить ему новое поколение потерпели неудачу.

Сегодня существует лишь 2 последних человека на земле, которые еще говорят на этом языке: Мануэль Сеговия (75 лет) и Исидро Веласкес (69 лет), живущие в деревне Аяпа штата Табаско (Мексика).

Специалисты стараются собрать как можно больше сведений про этот язык, его историю и культуру, ведь скоро аяпанский язык останется только на бумаге.

4. Значение символа Led Zeppelin

Четыре участника группы Led Zeppelin выбрали себе по одному символу и разместили эти символы на обложке своего 4-го альбома, который впоследствии стал одним из самых продаваемых и легендарных изданий всех времен.

Значение символов, которые выбрали Роберт Плант (перо внутри круга), Джон Бонэм (кольца Борромео) и Джон Пол Джонс (трикветр в круге), известно, а вот что олицетворяет символ, который выбрал гитарист Джимми Пейдж, остается неизвестным.

Отгадка этого символа известна только самому Пейджу и Роберту Планту. Хотя последний, судя по всему, забыл его значение.

5. Эффект Бергласа

Эффект Бергласа — это «святой Грааль» карточных трюков, невозможная для логики иллюзия, в которой фокусник способен перемещать карту, загаданную зрителем, внутри колоды, даже не касаясь ее. Интересно еще то, что фокусник может использовать совершенно новую, запечатанную и только что купленную колоду карт.

Только 2 человека умеют делать этот фокус: Дейв Берглас (изобретатель трюка) и его протеже Марк Пол (он демонстрирует трюк на видео).

6. Рецепт ликера «Шартрез»

«Шартрез» — это французский ликер, который с XVII века изготавливают монахи картезианского ордена в винных погребах Вуарона в Изере, на границе горного массива Шартрез.

Особенность ликера заключается в том, что он сделан из 130 видов трав и известен как эликсир жизни. Кстати, название каждой из трав держится в строгом секрете, и рецепт знают лишь 2 монаха, которые находятся в монастыре Гранд-Шартрез.

 
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