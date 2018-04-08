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В мире
08.04.2018
ВВС
Врачи сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки в Сирии

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе – последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте – 7 апреля могла произойти химическая атака.

Фото Reuters

Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Волонтерская организация «Белые каски» опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В то же время государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

Представители российских властей 6 апреля, то есть за день до происшествия, заявили, что члены запрещенной в России организации «Фронт ан-Нусра» готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора.

Еще раньше похожее заявление делал президент России Владимир Путин.

Что известно о возможной атаке?

О химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводят разные данные о жертвах, и в целом из их отчетов не складывается полная картина происшедшего.

Поддерживающий сирийских повстанцев Медиацентр Гуты заявил, что после атаки от удушья погибли 75 человек, а еще около тысячи человек пострадали. Причиной случившегося организация назвала бомбу, сброшенную с вертолета и якобы содержавшую зарин.

Союз медицинских организаций – базирующаяся в США благотворительная организация, сотрудничающая с сирийскими больницами – сообщил Би-би-си, что в больнице под Дамаском, расположенной рядом с местом возможной химической атаки, подтвердили факт гибели 70 человек.

Там также заявили, что, согласно отчетам с места предполагаемой атаки, погибших может быть существенно больше - около 180 человек – однако добраться до тел ночью не удалось из-за плохой видимости и продолжающихся артобстрелов.

У некоторых пострадавших, по данным союза, наблюдаются симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сирийское государственное новостное агентство САНА в свою очередь заявило, что сообщения о химической атаке выдуманы повстанцами, которые осознают неизбежность своего поражения и пытаются помешать продвижению правительственных войск.

Использовалось ли химическое оружие в Сирии раньше?

В августе 2013 года по позициям повстанцев в Восточной Гуте были запущены ракеты, содержащие нервно-паралитический газ зарин. Погибли сотни человек. Комиссия ООН подтвердила, что жертвы того удара погибли именно от зарина, но не стала устанавливать ответственных за удар, так как перед ней не ставили такой задачи.

Страны Запада обвинили в случившемся правительственные войска, заявив, что больше ни у кого не было технической возможности нанести подобный удар.

В атаке на Хан-Шейхун погибли около 80 человек. Фото Reuters

В апреле 2017 года более 80 человек погибли в результате химической атаки с применением зарина в подконтрольном повстанцам городе Хан-Шейхун. Совместное расследование, проведенное ООН и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), признало сирийское правительство ответственным за атаку.

В начале 2018 года активисты, врачи и власти США обвинили сирийское правительство в сбросе на подконтрольные повстанцам города бомб с хлором. Проверкой этих сообщений вновь занимаются ООН и ОЗХО. Ранее они установили, что власти Сирии за время гражданской войны использовали хлор минимум трижды.

Что происходит в Восточной Гуте?

Наступление на Восточную Гуту под Дамаском правительственные войска начали в феврале. Это был последний регион рядом с сирийской столицей, который все еще контролировали повстанцы. К настоящему времени правительственные войска сумели занять его практически целиком.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. В ходе переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе в качестве местных сил безопасности.

Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.

Правительственные войска намерены полностью выдавить повстанцев из Восточной Гуты. Фото AFP/Getty Images

Находящийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека утверждает, что только в пятницу жертвами сирийской авиации стали 40 мирных жителей, а в субботу в результате авиаударов по Думе погибли еще 30 гражданских лиц.

В свою очередь сирийские правительственные СМИ заявляют, что шесть мирных жителей погибли и 38 получили ранения в результате артобстрела Дамаска со стороны повстанцев. Сами повстанцы факт этого обстрела отрицают.

 
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