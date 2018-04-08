В понедельник по юго-западу потеплеет до +24°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

8 апреля ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +12°С до +18°С, по юго-западу до +21°С.

В Минске без осадков. Температура воздуха утром +2..+6°С, днем +12.. +17°С, вечером +16..+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

9 апреля ожидается без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +16..+22°С, по юго-западу до +24°С.