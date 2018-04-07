«Шахтер» опустился на уровень плинтуса

7 апреля завершился второй тур чемпионата Беларуси по футболу.
«Это подло и не по-людски»: брестское «Динамо» победило, потеряв Милевского
Торпедо (Минск) – Городея – 1:0 (Шумилов, 51)
Сергей Кабельский, главный тренер автозаводцев, недавно вернувшихся в высший дивизион, поздравил болельщиков клуба с победой, которой они ждали 14 лет.
Витебск – Шахтер (Солигорск) – 2:1 (Карамушка, 67, Ледесма, 90+3 – Кузьменок, 6)
Гости открыли счет уже в дебюте матча, но не смогли ни развить успех, ни удержать преимущество, ни хотя бы сохранить ничью. Решающий гол горняки пропустили уже в добавленное время.
По итогам двух туров выводы делать, конечно, рано, но на данный момент «Шахтер» находится в турнирной таблице на уровне плинтуса. В сочетании с вылетом из Кубка старт сезона вполне можно считать провальным.
Динамо (Минск) – Ислочь (Минский район) – 0:0
Еще один претендент на медали тоже потерял очки.
Турнирная таблица после двух туров выглядит так:
1.БАТЭ – 6
2.Днепр – 6
3.Витебск – 4
4-6.Динамо Бр – 4
4-6.Динамо Мн – 4
4-6.Торпедо – 4
7.Торпедо-БелАЗ – 3
8.Неман – 2
9-10.Ислочь – 2
9-10.Слуцк – 2
11-12.Луч – 1
11-12.Шахтер – 1
13.Гомель – 1
14.Минск – 1
15.Городея – 0
16.Смолевичи – 0
Матчи третьего тура состоятся 13-15 апреля.