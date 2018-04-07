«Шахтер» опустился на уровень плинтуса

7 апреля завершился второй тур чемпионата Беларуси по футболу.

«Это подло и не по-людски»: брестское «Динамо» победило, потеряв Милевского

БАТЭ огорчил Веремко

Торпедо (Минск) – Городея – 1:0 (Шумилов, 51)

Сергей Кабельский, главный тренер автозаводцев, недавно вернувшихся в высший дивизион, поздравил болельщиков клуба с победой, которой они ждали 14 лет.

Витебск – Шахтер (Солигорск) – 2:1 (Карамушка, 67, Ледесма, 90+3 – Кузьменок, 6)

Гости открыли счет уже в дебюте матча, но не смогли ни развить успех, ни удержать преимущество, ни хотя бы сохранить ничью. Решающий гол горняки пропустили уже в добавленное время.

По итогам двух туров выводы делать, конечно, рано, но на данный момент «Шахтер» находится в турнирной таблице на уровне плинтуса. В сочетании с вылетом из Кубка старт сезона вполне можно считать провальным.

Динамо (Минск) – Ислочь (Минский район) – 0:0

Еще один претендент на медали тоже потерял очки.

Турнирная таблица после двух туров выглядит так:

1.БАТЭ – 6

2.Днепр – 6

3.Витебск – 4

4-6.Динамо Бр – 4

4-6.Динамо Мн – 4

4-6.Торпедо – 4

7.Торпедо-БелАЗ – 3

8.Неман – 2

9-10.Ислочь – 2

9-10.Слуцк – 2

11-12.Луч – 1

11-12.Шахтер – 1

13.Гомель – 1

14.Минск – 1

15.Городея – 0

16.Смолевичи – 0

Матчи третьего тура состоятся 13-15 апреля.