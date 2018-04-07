Байнет: «Отстаньте от людей. Не мешайте выживать!»

Белорусы не оценили новые методы борьбы властей с нелегальной торговлей.

На прошлой неделе депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение, которое, по их мнению, может сделать более эффективной борьбу с несанкционированной торговлей. Теперь протокол на бабушку, торгующую в переходе, сможет составить милиционер, уполномоченный сотрудник Санэпидемслужбы, системы ЖКХ и даже КГК. А штраф может достигать до 612,5 рубля.

«Нелегальная торговля в Минске — значительно меньшее зло, чем депутаты горсовета, принимающие такие законы», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

В целом мало кто оценил усилия депутатов в борьбе с нелегальной торговлей, преподнесенной под маркой заботы о чистоте города.

«Вместо того, чтобы их выгонять, штрафовать, лучше создайте для них рынок с прилавками и маленькой инфраструктурой. Простым горожанам бабушки там не мешают».

«Единственный эффективный и социально оправданный способ борьбы с «нелегальной торговлей» — обеспечить эффективную работу правительства, дать людям работу с нормальными зарплатами, а пенсионерам — не унизительные пенсии».

«Это же торгуют (99%) те, кому пенсии не хватает на хлеб и лекарство! Что вы делаете «народные избранники»?! Неужели, вы думаете, что люди на асфальт садятся ради своего удовольствия?!»

«Кому мешают бабульки? Я сам постоянно покупаю возле метро и капусту квашенную, и огурцы замаринованные. В магазине они напоминают армейские с душком. А здесь своими руками сделано. А про налоги? Я вас умоляю! Бабули уже свое отработали на СССР. А в итоге на 270 рублей как прожить?!»

Впрочем, нашлись и те, кто не увидел в уличных торговцах спекулянтов.

«На одну бабушку с жменькой квашеной капусты — десять «бабушек» с чаем, кофе, зубными пастами, шоколадом, трусами, носками и прочим барахлом. После них кучи мусора. Не подойти к остановке. Штрафы им по максимуму и каждую неделю. В стороне за этими «бабушками» с кофе-чаем стоят (смотрящие) мордовороты и наблюдают за процессом торговли».

«Ну и пусть. Я лучше куплю у этих «мордоворотов» дешевле, чем втридорога в магазине».

«Отстаньте от людей. Не мешайте выживать. Такое ощущение, что реально страну оккупировали какие-то нелюди».

«Меня лично, больше интересует круг лиц, имеющих полномочия составлять протоколы. Почему так мало? Почему не включили сантехников и водителей автобусов? Можно было бы, вообще, разрешить торговцам составлять протоколы на торгующих рядом».

«Люди пытаются выжить в этих поганых условиях, созданных им любимой властью».

«Лучший метод борьбы с нелегальной торговлей — это создание новых рабочих мест с высокой оплатой труда. Но сытым чинушам голодных не понять — они будут грабить народ штрафами...»