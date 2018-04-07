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07.04.2018
В Германии грузовик въехал в толпу людей. Водитель покончил с собой

Есть погибшие, много раненых.

ЧП произошло в центре германского города Мюнстер (город на западе Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия). Как сообщает DW, минивэн врезался в толпу людей. Некоторые СМИ уже назвали это терактом.

На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе в центре города, разбрасывая в разные стороны столики и стулья. Судя по фото, это был минивэн темного цвета.

#BREAKING NEWS: A new photo from the scene in #Muenster, Germany shows a large number of ambulances and police around the area of where the incident happened. pic.twitter.com/ZhsOs5dK2q

— NewsAlertHQ(@NewsAlertHQ) 7 апреля2018 г.

По данным газеты Rheinische Post, погибли три человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены. Однако представитель полиции подтвердил газете наличие жертв, выразив соболезнования близким. Число погибших он не уточнил.

В хронике с места ЧП Rheinische Post сообщает, что полицейские ищут поблизости взрывчатку. Также газета не исключает, что большое число полицейских в центре города может быть связано с поисками второго злоумышленника.

Предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия, сообщил Reuters представитель полиции.

Использование автомобилей для наезда на пешеходов — тактика, характерная для терактов последнего времени. Подобные атаки в течение последних полутора лет были совершены в Ницце, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Барселоне, Мельбурне.

 
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