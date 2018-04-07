Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей

Зацепило! Слова главы МИД о том, что «невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в совершенно европейском демократическом государстве» натолкнуло на несколько вопросов.

Интервью Владимира Макея телеканалу Euronews вызвало широкий резонанс. Вроде бы глава МИД сказал то, что хотели услышать и в Европе, и в Беларуси. О том, что «мы хотим избавиться от зависимости от одной страны», о важности диалога с Европой и прочих нужных вещах.

Но кое-что Владимир Макей сказать все же забыл. В частности, он отметил, что белорусская сторона понимает «чувствительность» для ЕС некоторых внутриполитических процессов в нашей стране, как то «смертная казнь и иные вопросы», но призвал «учитывать конкретные обстоятельства, условия, ситуацию здесь, в нашей стране».

— Невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в совершенно европейском демократическом государстве, — пояснил Макей.

И вот тут глава МИД явно слукавил.

Действительно, советское прошлое — не самое лучшее наследство. Но ведь не только одним белорусам достался такой «подарок». Литва, Латвия, Польша, Молдова, Чехия — все эти государства тоже когда-то «спали» в большой кровати Советского Союза. Но это не помешало им стать «совершенно европейскими демократическими государствами».

И дело здесь не в какой-то особой ситуации или специальных обстоятельствах, а в политической воли руководства, пожелавшего видеть свою страну частью цивилизованного европейского мира, а не каким-то советским анахронизмом.

А потому вовсе неважно, где, кто и как легли спать, важно, с кем проснулись.