Самолет «Белавиа» приземлился в Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси
Инцидент произошел 7 апреля после полуночи в аэропорту Санкт Петербурга.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры РФ, самолет «Белавиа» приземлился в аэропорту Пулково с неисправной передней стойкой шасси.
В момент посадки рейса В2−943 Минск — Санкт-Петербург выяснилось, что самолет неисправен.
«В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка.
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