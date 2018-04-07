Самолет «Белавиа» приземлился в Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси

Инцидент произошел 7 апреля после полуночи в аэропорту Санкт Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры РФ, самолет «Белавиа» приземлился в аэропорту Пулково с неисправной передней стойкой шасси.

В момент посадки рейса В2−943 Минск — Санкт-Петербург выяснилось, что самолет неисправен.

«В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.