Ганапольский: «Путин напоминает Кевина Спейси, помноженного на Вайнштейна, плюс немного Слуцкого»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Шахтер» опустился на уровень плинтуса
В Германии грузовик въехал в толпу людей. Водитель покончил с собой
Самолет «Белавиа» приземлился в Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси
СМИ: Британские спецслужбы нашли источник «Новичка»
Обложка дня. Еще шесть лет Путина
Из больницы в Солигорске эвакуировали почти 300 человек из-за брошенного в вентиляцию окурка
Девочке из Сморгони, которая поправила Галкина, подарили собственные цимбалы
В Минске придумали новый метод борьбы с нелегальной торговлей. Как он может работать?
Заготовитель: «И мох в мешки с ягодами сыпали, и гнилые плоды подкладывали. Самые честные клиенты — пьяницы»
Отопление в домах отключат 9 апреля. А какой будет погода?
Глава МИД: за два года мы достигли гораздо бóльшего в отношениях с ЕС, чем за предыдущие 20 лет санкций
Карупцыянеры раскрадаюць 15–20% ВУП Беларусі
Растаев: «Захотел усатый дед сделать чэсным интернет…»
«То задница болит, то лишний вес»: Захаров объяснил, почему «Юность» отдала золото «Неману»
Макей: 100-летие БНР – очень важная дата
БАТЭ огорчил Веремко
Цифра дня. Сколько пьяных МВД обнаружило в колхозах
Сколько раз должен подорожать бензин, чтобы отменить транспортный налог?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Дмитриев объяснил, почему Россия отказывается от белорусского молока
Россиянки проигнорировали Лукашенко-«Брута»: «С одним братским народом нас вдрызг уже разругали»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Бывшая учительница, бывший военный и лесничий – кого Лукашенко назначил на должности
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
Небоевые потери: как погибают в мирное время в белорусской армии
Как минчанин стал инвалидом на работе и смог доказать это в суде
Як нараджэнец Іўя стаў латвійскім мільянэрам
Что Лукашенко хочет поменять в Конституции, или Как удержать волка за уши
В чем прав/не прав папа Коли
Полная оплата услуг и отправка в ЛТП. Правительство определило, кто и как будет работать с тунеядцами
«Вот самый страшный момент: если бы пожарных не было, возможно, детей можно было спасти»
Як глушылі сувязь 25 сакавіка
Зиссер предполагает, что в Министерстве информации не осталось людей, пользующихся интернетом
Водитель троллейбуса: «Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей стало бы больше»
Как поднять зарплаты и оплатить тарифы. Лайфхак для чиновников
«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»
Івонка Сурвіла: «Наш народ ня быў гатовы ні выбіраць жанчыну, ні выбіраць эмігрантку»
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев
Как выглядят BMW, которые продает гараж Управделами президента
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
07.04.2018
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
Ганапольский: «Путин напоминает Кевина Спейси, помноженного на Вайнштейна, плюс немного Слуцкого»

Была такая песенка Добрынина, там молодой человек любил, но требовал взаимности:

Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу

Твой голос в сердце моем звучит звеня

Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу

И ты люби, ты всегда люби меня

Ну, когда молодой требует любви, ему простительно. Но если целая страна!

Россия хочет от партнёров любви, любви всепоглощающей. Путин невероятно сексуально произносит это слово «партнёры». Покажет, к примеру, ракету новую и просит «партнёров» по будущей смерти полюбить Россию за такую ракету. Или говорит, что если не будет России, то зачем нужен такой мир. И всё каждый раз просит «партнёров» наконец услышат его слова, слова о любви. Вообще, с точки зрения принуждения к любви, президент мне напоминает одновременно Кевина Спейси, помноженного на Вайнштейна, плюс немного Слуцкого.

Ну, девушки, как известно, любят красавчиков, причём подкачанных да еще модно одетых. Если из молодого человека торчат копыта, когти, а вместо дорогого одеколона пованивает отравляющим газом «Новичок», то с взаимной любовью начинаются проблемы. Но в этих случаях, Россия задвигает «партнёра» в угол и начинает ему объяснять, что красивше её нет. И в Крыму её не было, и на Донбассе нет, а про Сирию, где травили газом детей, там России тоже не было. Ну, а если говорить об отравлении Скрипаля и его дочери, то тут принуждение к любви идёт наиболее активно. Тут Россия напоминает пацана из подворотни, который бил всех предыдущих девушек, а теперь требует от новой, к которой пристаёт, доказать, что тех девушек бил именно он, а не они его.

Поскольку англичанам пока не удалось обнаружить молекулу «Новичка», на которой бы стояло распоряжение Путина отравить Скрипаля, причем распоряжение с его подписью и фото, то вначале Песков говорит, что Англии придётся извиняться, потом Путин замечает, что этот газ может быть у двадцати стран; далее представитель России в ООН г-н Небензя замечает, что отравление – это заговор западных спецслужб.

А вот цитату Лаврова по этому поводу следует зачитать полностью: «Если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет: «я была во всем и везде неправа, и поэтому, мол, простите меня, грешную, я теперь буду по вашим правилам играть «, — если у них по-прежнему бытуют такие расчеты, то там окончательно перевелись специалисты по России. И бог не в силе, а в правде» (...). Этим принципом руководствуется русский народ, это то, чем руководствуются все народы России».

Думается, что «народы России», всё же, руководствуются иным. Они хотели бы мирную неагрессивную страну, которая идёт рука об руку с остальным миром к прогрессу, технологическим свершениям и гуманитарным победам.

А извиняться России не придётся, её извинения никому не нужны.

У России есть её репутация – печальная пока что, и судить о стране будут именно по ней.

А что касается правды, то Запад тоже считает, что бог именно в ней, а не в силе.

Поэтому взаимности от «партнёров» пока нет.

Боятся умереть в любовных объятьях, отпивши чаю.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:29)
Главное
Удивительно, но факт: малоизвестный район, из которого вышло 5 высоких чиновников
Пять способов «откосить» от декрета о «тунеядстве»
«Корбут не рызыкуе нічым, бо ведае, што ніхто не будзе расследаваць яе абвінавачанні»
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Байнет: «Отстаньте от людей. Не мешайте выживать!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY