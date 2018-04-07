Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»

Известный экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук объясняет, почему заявления министра сельского хозяйства Беларуси по поводу «молочного конфликта» больше похожи на «неуместный троллинг».

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, наконец, вышел из подполья и высказался в споре с российским правительством. Оно устами министра сельского хозяйства и Россельхознадзора обвинили Беларусь в грубом нарушении правил торговли: поставкам запрещённой в РФ-ии санкционной продукции, поставкам молока и молочных товаров с содержанием запрещённых веществ, которые вредны для потребителей. Российская сторона представила документы, названия компаний-нарушителей, анализы проб поставляемой продукции – всё предельно конкретно и явно.

Поскольку российское правительство считает, что белорусские партнёры их обманывают, что на них нельзя рассчитывать, они приняли курс на полное обеспечения себя всеми основными продовольственными товарами, включая молочные.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев не скрывает своих целей: «Конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, как я уже сказал. Мы планируем в ближайшие 5−7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком… Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

Каким должен был бы быть профессиональный ответ белорусского правительства? Разбор по пунктам всех обвинений российской стороны. Представление фактов, описание правовых процедур, методик и процессов, чтобы доказать, что никакого обмана и нарушения правил торговли нет. Погонишься за длинным рублём сегодня – нарвёшься на торговые барьеры, порчу репутации, разрушение доверия и, что самое опасное, на гарантированное вытеснение из рынка в будущем. В сложившейся ситуации открытых обвинений со стороны российских политических VIP-ов белорусское правительство просто обязано встать на защиту добросовестных производителей Беларуси, ответить по пунктам на все обвинения и даже обратиться в суд.

Позиция министра Леонида Зайца граничит между троллингом, игнором и наивным «ничего не знаю — у нас всё хорошо». Он считает, что между Беларусью и Россией – «здоровая конкуренция». И ни слова расшифровки этого понятия. Белорусский министр чуточку приоткрыл карты, когда прояснил, как он понимает конкуренцию и работу в рамках ЕАЭС и Союзного государства: «Нужно, чтобы наш общий евразийский рынок наполнялся продуктами питания с территории ЕАЭС. Прежде чем ввозить, предположим, молочную продукцию из Уругвая, Новой Зеландии и так далее, надо было бы рассмотреть возможности стран союза, где мы сегодня заключили договоры о совместной деятельности».

Леонид Заяц рассуждает так, как будто Россия – это такой же Госплан, как Беларусь, а В. Путин может так же, как А. Лукашенко приказывать субъектам хозяйствования, где, у кого и на каких условиях покупать. Примерно так рассуждает белорусский Минпром, призывая правительство России перестать создавать параллельные белорусским заводы. Россияне полностью проигнорировали эти призывы белорусской стороны, но Л. Заяц об этом явно не осведомлён.

В ответ на прямую угрозу российского правительства свести на нет покупки Россией белорусской молочки он увещевает: «Все-таки у нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие Российской Федерации в быстрейшем достижении задач, которые поставил мой коллега. Наверное, опыт Беларуси и практическая помощь могли бы повлиять на достижение этих показателей».

Алё, Леонид Константинович Заяц! Россия поставила задачу выйти на самообеспечение всем продовольствием, т.е. выкинуть белорусских производителей со своего рынка. И вы предлагаете российским агробаронам и Кремлю помощь в выполнении этой задачи? Неадекватность такой реакции на сложившуюся ситуацию очевидна. Зависимость Беларуси от российского рынка огромна, но белорусского министра «это заявление абсолютно не пугает — мы диверсифицируем рынки, и это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок — российский, увеличились поставки в страны СНГ, Китай, страны Ближнего Востока. И это заявление придает еще больше уверенности для того, чтобы мы шли на эти рынки».

Заметим, что доля России в 2017 г. составила 89,4%. Это на 4,9 процентных пункта меньше, то это всё равно почти девяносто процентов. Найти замену российскому рынку, не будучи страной с рыночной экономикой, не будучи в ВТО и не имея солидной правовой поддержки в системе международной торговли продуктами питания, невозможно. Выход на новые рынки занимает даже не одну пятилетку, а тут такое шапкозакидательство. Мол, спокойно, парни. Мы найдём замену российскому рынку. Тому рынку, за который белорусские производители боролись более 20 лет.

Да, диверсификация внешней торговли Беларуси остро необходима, но вот так отдавать рынок российским конкурентам и агробаронам – это больше, чем преступление. Это очевидная глупость, которая грозит вылиться с болезненный удар для белорусских с/х производителей молочной продукции. Опять А. Лукашенко будет пытаться решить все вопросы на встрече с В. Путиным?»

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