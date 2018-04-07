Звезды прошлого, которых мы бы и рады забыть, но не можем

Кто-то умеет адаптироваться к новым общественным веяниям и перестраивать свою работу в соответствии с ними, а кто-то «императрица» всея эстрады Ирина Аллегрова. О ней и других звездах, которых мы были бы рады забыть, но не можем, пойдет речь в нашем материале.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ

Любовь Успенская

Под песни Любови Успенской прошла наша юность, под них многие «пропадали» на дискотеках в 90-е и переживали расставания, которые тогда казались сопоставимыми, разве что, с концом света.

Сейчас для тех, кто хочет поплакать после развода, есть Ольга Бузова, под нее же, кстати, можно и в клубе потанцевать (ну а что, все же так делают!), но Успенская продолжает жить внутри каждой женщины старше 25 лет и дает о себе знать, как только прекрасная особа заходит в караоке. Тут вам и «Карусель» вспоминается, и «Кабриолет» и бог весть еще что.

ЕВГЕНИЙ ОСИН

Евгений Осин

Мы особо не пытались забыть Евгения Осина – время стерло его имя из памяти (и из плейлистов) даже наших родителей. Но Андрею Малахову и его команде, а позже и Дмитрию Борисову удалось вернуть артисту былую славу, правда, не совсем ту, о которой тот мечтал. Серия выпусков «Пусть говорят» об алкоголизме Евгения и его последующей реабилитации, кажется, навсегда испортила впечатление о нем даже у самых преданных поклонников. Такого они точно не забудут!

ИРИНА АЛЛЕГРОВА

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова, безусловно, дива и императрица, только вот империя ее рухнула еще где-то в начале нулевых. Однако певица не отчаивается и продолжает давать концерты для тех, кто все еще живет прошлым. Таких, как ни странно, немало. «Олимпийский», в принципе, собрать можно. Ради «Младшего лейтенанта» и «Андрея» даже мы бы разок сходили.

ЛОЛИТА

Лолита Милявская

Если бы не природная харизма, вряд ли Лолита продолжала бы оставаться на волне. Правда, с новыми хитами у певицы пока туговато, как и со сценическими нарядами. Последние, кстати, становятся героями публикаций в СМИ чаще, чем их обладательница. Кажется, это тот случай, когда сначала ты работаешь на гардероб, а потом гардероб работает на тебя.

АЛЛА ПУГАЧЕВА

Алла Пугачева

В прошлом году случился пик праведного народного гнева и Примадонну попытались было исключить из святая святых «Голубого огонька» по истечению срока годности ее хитов. Но Алла не сдалась. Хотели новый хит? Пожалуйста! В новогоднюю ночь-2018 певица представила песню «Я летала» и аккуратно вернула себе доверие и негласный титул «звезды номер один» в отечественном шоу-бизнесе.

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