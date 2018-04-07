Из больницы в Солигорске эвакуировали почти 300 человек из-за брошенного в вентиляцию окурка

На дне шахты загорелся строительный мусор.

В одном из корпусов Солигорской центральной районной больницы спасатели провели эвакуацию. Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной инцидента стало загорание мусора в подвале здания. Пострадавших нет.

Сообщение о задымлении в корпусе отделения пульмонологии Солигорской райбольницы в МЧС поступило в 19.22 6 апреля. Прибывшие спасатели обнаружили слабое задымление на 6-м этаже. Администрация объекта и работники МЧС эвакуировали из здания 299 человек.

Выяснилось, что на 6 этаже корпуса собственными силами больницы проводился косметический ремонт и были частично демонтированы элементы вентиляции. Загорание мусора произошло в подвале и было оперативно ликвидировано спасателями.

Причина произошедшего устанавливается, однако, скорее всего, как полагают спасатели, кто-то курил в помещении венткамеры и выбросил окурок в шахту, на дне которой находился горючий строительный мусор.