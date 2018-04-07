Девочке из Сморгони, которая поправила Галкина, подарили собственные цимбалы

Блогеры Антон Мотолько и Эдуард Пальчис лично привезли ей инструмент домой.

О том, как это было Антон Мотолько написал на своей странице в Фейсбуке.

«Вы же помните замечательную Настю Ванееву, которая поправила Галкина, что страна правильно называется Беларусь, а не Белоруссия?

Но вы же кроме этого помните, что она очень классно играет на цимбалах?

Так вот, когда Алесь Пилецкий звонил ее учительнице, Ольге Анатольевне, то узнал, что у Насти нет своих цимбал. Новые стоят очень дорого, около 3000 рублей. И в комментариях начали предлагать собрать деньги и купить ей эти цимбалы.

Но спасибо добрым людям, которые написали Радыё Свабода, что у них есть свои старые цимбалы, которые они хотели бы подарить Насте Ванеевой, чтобы она смогла на них заниматься не только в художественной школе, но и дома.

«Меня зовут Виктория Машлякевич, 9 лет я занималась на этих цимбалах, в школе 66 г.Минска. Уже 12 лет как закончила муз.школу, все это время цимбалы не хотела продавать - хранила как память. Увидела пост в инстаграме, что у Насти нет своих цимбал и мне захотелось сделать ей такой подарок. Надеюсь мои цимбалы обретут вторую жизнь (или уже третью, т.к. я их покупала не новые) и будут радовать всех нас музыкой Насте желаю успехов!»

Вчера мы заехали, забрали цимбалы(Виктория, спасибо вам еще раз огромное!), заскочили в магазин «Музыка», захватили запасной комплект струн и поехали с Эдуардом Пальчисом в Сморгонь.

Ну вот и все. Привезли. Нас очень радостно встретили в школе, даже успели пригласить журналиста с фотографом с местной газеты, как я понял. Очень всех благодарили, попросили передать отдельное спасибо Алесю Пилецкому и Виктории.

А Настя — очень крутая! Мы посоветовали, чтобы они иногда записывали небольшие видео, как она играет, тем более у ГУО Сморгонская ДШИ им. М.К.Огинского есть аккаунты почти во всех соц.сетях, в том числе в инстаграме — https://www.instagram.com/csasmorgon/ (подписывайтесь, они обещали его вести активнее).

Дзяўчынка, якая навучыла Галкіна казаць «Беларусь»: «Маю Радзіму трэба называць правільна»