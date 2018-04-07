Заготовитель: «И мох в мешки с ягодами сыпали, и гнилые плоды подкладывали. Самые честные клиенты — пьяницы»

Александр Барташевич более 20 лет работает заготовителем в РАЙПО: принимает у населения овощи-фрукты-ягоды и вторсырье. В этом году он вошел в список 400 лучших работников агропромышленного комплекса Беларуси и получил благодарность от президента.

Александр Барташевич рассказал Intex-press, на какие ухищрения идут люди, чтобы обмануть заготовителя, зачем он возит с собой целую коробку монет и как наказывает недобросовестных поставщиков.

Александр Барташевич до трех часов работает на приемном пункте, а после едет в район. Фото: Евгений Тиханович

Александр Барташевич живет в Ляховичах, на работу ездит в Барановичи. По образованию он агроном. Одно время работал бригадиром в колхозе и даже был награжден золотой медалью на Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве. В систему «Заготпрома» он попал, когда переехал в Ляховичи: ему срочно нужна была работа, а других мест, кроме как в РАЙПО, не было. Но работа заготовителя настолько понравилась, что вот уже более 20 лет Александр Барташевич остается верен ей. Только решил сменить Ляховичи на Барановичи. Здесь, говорит он, объемы больше и работать интереснее.

– Я до трех часов на приемном пункте, потом еду в район. И каждый день у меня что-то новое, это не за станком стоять. Общаешься с новыми людьми, оказываешь помощь со сбытом.

Я сам из деревни и помню, сколько фруктов или овощей пропадало, когда на весь район был только один заготовитель, – рассказывает Александр Барташевич.

Работа заготовителя зависит от сезона, от погоды и даже от предпочтений организаций, для которых продукцию закупают. К примеру, нужно закупить яблоки для детских садов. И заготовитель ищет яблоки именно среднего размера.

«Если приму плохое, у меня его никто потом не возьмет»

У населения существует стереотип, что раз принимаемые заготовителями фрукты и овощи идут преимущественно на переработку, то и сдавать можно едва ли не гнилье. На самом деле, говорит Александр Барташевич, требования к качеству принимаемой продукции сегодня очень высокие.

– Люди говорят, мол, это же все равно на вино. Но вино или тот же сок кто-то будет пить. А что можно из гнилого яблока сделать? К тому же всю продукцию у нас проверяют в лаборатории, – рассказывает заготовитель. – Если я приму плохое, у меня его никто потом не возьмет.

В голове и телефоне Александра Барташевича сформировалась своя «база» недобросовестных поставщиков, от которых он предпочитает держаться подальше. Но поначалу бывало всякое. Бросит человек мешки со свежими огурцами на ночь в воду для большего веса и везет сдавать. Заготовитель примет, а назавтра эти огурцы гнилые.

– И это уже тогда твои проблемы. Если ты заплатил деньги, ты должен сдать на склад хорошую продукцию, – говорит Александр Барташевич.

Александр Барташевич выдает деньги за вторсырье. Фото: Евгений Тиханович

Чего только не придумывали люди, чтобы обмануть заготовителя и заработать больше: и мох в мешки с ягодами сыпали, и гнилые плоды в ящики снизу накладывали, прикрыв их поверху хорошими, и воду в пластиковые бутылки доливали.

– Бывало, даже друзья пытались обмануть. Звонишь потом, говоришь, мол, что ж ты мне ерунду подсунул. Куда мне это девать? Будь добр, забери обратно. Забирают. Но человеку после такого уже не доверяешь, – рассказывает Александр Барташевич. – Сейчас работаю с проверенными людьми. Но всегда вожу с собой ящики, чтобы в случае сомнения пересыпать и проверить все на месте.

Самые честные клиенты, говорит заготовитель, – пьющие люди.

– Пьяницы не обманывают. Они понимают, что, если сегодня обманут заготовителя, завтра у них уже могут ничего не принять. А ведь это их хлеб, – поясняет Александр Барташевич.

«Если буду строить из себя невесть кого, ко мне никто не пойдет»

Зарплата Александра Барташевича зависит от того, сколько он заготовит. Поэтому он заинтересован, чтобы люди сдавали вторсырье и овощи-ягоды ему.

– Если я буду строить из себя невесть кого, ко мне никто не пойдет. Поэтому стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы люди шли ко мне. В сезон сам обзваниваю деревни и договариваюсь. Забочусь о том, чтобы было достаточно наличности и чтобы деньги мои клиенты получили сразу, а не через несколько дней, – рассказывает Александр Барташевич. –

Всегда вожу с собой коробку мелочи. Если ты всегда отдаешь все до копейки, люди сами к тебе идут и другим рассказывают.

Но самое главное, считает заготовитель, нужно ко всем клиентам относиться вежливо и внимательно.

По словам Александра Барташевича, зарплата у него нормальная – 500 долларов есть. Но для этого нужно поработать.

Зарплата Александра Барташевича зависит от того, сколько он заготовит. Поэтому он заинтересован, чтобы люди сдавали вторсырье и овощи-ягоды ему

«Раньше казалось, что награждают одних и тех же»

В этом году Александр Барташевич вошел в список 400 лучших работников агропромышленного комплекса Беларуси и побывал на церемонии награждения во Дворце Республики.

– Раньше мне казалось, что награждают все время одних и тех же людей. А когда сам среди них оказался, понял, что попасть туда может любой человек, – признается заготовитель.

И хотя в число тех, кому президент лично пожал руку, Александр Барташевич не попал и Лукашенко видел лишь на расстоянии нескольких десятков метров, эта встреча произвела на него сильное впечатление. Говорит, хотя президент уже и не такой молодой, как на портретах в кабинетах, но «такі рухавы яшчэ». И совсем не похож на того, которого Александр видел по телевизору:

– По телевизору он кажется таким неприступным. А на самом деле обычный человек.

С приема Александр Барташевич вернулся с сертификатом на новый телевизор «Горизонт», который уже занял почетное место в доме.

– Конечно, хотелось бы, чтобы президент лично наградил меня. Но даже то, что увидел его вживую, уже хорошо, – говорит он. – Все-таки на такие мероприятия «лайдакоў» не позовут. А то, что твой труд ценят, очень приятно.