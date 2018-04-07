Euronews показал получасовой репортаж о Беларуси

Получасовой ролик о нашей стране был показан на телеканале Euronews. Это взгляд иностранных журналистов на Беларусь.

«Ее президента в СМИ нередко называют «последним диктатором Европы», однако сам Александр Лукашенко, верный соратник Москвы, в последнее время все активнее смотрит в сторону Запада. Что предполагает «развинчивание» гаек и расширение свобод в обществе, где диссидентов по-прежнему сажают в тюрьму», — отмечается в репортаже.

Есть там и о праздновании 25 марта Дня воли в Минске на фоне задержаний, и интервью со Статкевичем, и о том, что думает о своей стране белорусская молодежь.

Насколько правдивым получился репортаж, судите сами.