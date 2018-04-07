Отопление в домах отключат 9 апреля. А какой будет погода?

Вслед за госучреждениями начали отключать тепло и квартирах. Чиновники заверяют, что учли благоприятный прогноз погоды.

Так, в Минске в жилых домах, общежитиях, гостиницах, высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях отключат отопление в понедельник, 9 апреля. Об этом «Минск-Новости» сообщил Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

В больницах, школах, детских садах, социальных учреждениях, библиотеках, музеях, архивах тепло отключать во вторник, 10 апреля. В административных зданиях, на предприятиях Минска отопление начали отключать еще 5 апреля.

Чиновники уверяют, что учли благоприятный прогноз погоды, серьезных заморозков не ожидается.

Действительно, синоптики обещают на ближайшие дни заметное потепление. А к понедельнику

Так, в субботу, 7 апреля, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью северо-западный умеренный до порывистого, днем — неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С.

На православную Пасху, 8 апреля, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +13..+20°С.

В понедельник, 9 апреля, действительно будет очень тепло. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +16..+22°С, по юго-западу до +24°С.