Пять способов «откосить» от декрета о «тунеядстве»

И почему родить ребенка или стать многодетной матерью – это не лучший выход.

Известный экономист объяснил, как можно избежать участи «иждивенца», если ты остался без работы и не смог найти новую.

Минтруда прогнозирует: под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов. В постановлении от 31 марта 2018 года № 239 Совмин дал определение занятым и не занятым в экономике белорусам. Также стало известно, что «тунеядцы» будут по полному тарифу платить за ЖКУ и за пользование жилыми помещениями.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук по просьбе Завтра твоей страны назвал 5 способов «откосить» от обновленного декрета о «тунеядстве».

Способ № 1: стать ремесленником

Самое простое – зарегистрироваться ремесленником. Будешь делать одну деревянную ложку в месяц или две в квартал, отчитываться, имитировать, что ничего не продается. Следующие полгода или год можно посвятить созданию оловянной или деревянной кружки.

Способ № 2: уйти в огородники

Второе – это заиметь заброшенный участок и выращивать там помидоры-огурцы и прочее.

Способ № 3: открыть бизнес

Третье – регистрация ИП – это довольно дорогой сюжет.

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