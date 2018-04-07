Глава МИД: за два года мы достигли гораздо бóльшего в отношениях с ЕС, чем за предыдущие 20 лет санкций

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал интервью телеканалу Euronews.

Предлагаем вниманию читателей ряд интересных фрагментов из стенограммы беседы, появившейся на сайте МИД.

Об отношениях Беларуси с Евросоюзом

Думаю, что в течение последних двух лет мы достигли очень многого. За два года мы достигли гораздо бóльшего в отношениях с Евросоюзом, чем за предыдущие 20 лет санкций, недоверия и так называемой «мегафонной дипломатии». Европейский союз в два раза увеличил помощь Беларуси в рамках различных программ.

Что касается санкций… Думаю, что мы движемся вперед, медленно, но неизменно. Бóльшая часть ограничительных мер была, как Вы упомянули, отменена в 2016 году. В двусторонней повестке остались лишь некоторые санкции. В первую очередь, это эмбарго на торговлю оружием. Речь идет о торговле специфической военной техникой, но не об экспорте в целом, и это важно.

Мы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Европейским союзом. Почему? Потому, что это позволяет нам укреплять нашу экономику, сохранять и укреплять политическую независимость.

Существует явный интерес обеих сторон – ЕС и Беларуси – в развитии диалога для достижения, скажем так, успеха в Беларуси и в регионе. Мы понимаем чувствительность для Европейского союза некоторых внутриполитических вопросов в Беларуси и обсуждаем эту тему с ЕС.

О том, стоит ли Беларуси бояться повторения «украинского сценария»

– Не думаю. Украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация. Мы не боимся реализации «украинского сценария» в Беларуси. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место в Украине.

– Что Вы имеете в виду, говоря, что никогда не допустите такой ситуации?

– У нас хорошие отношения с Россией. Если возникают какие-либо проблемы, мы открыто обсуждаем их с российскими партнерами. Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем.

Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей.

Об экономике

– Мы пострадали от мирового кризиса несколько лет назад. Но сегодня экономика восстанавливается. В прошлом году прирост ВВП составил около 3%, в этом году мы планируем дальнейшее увеличение. В прошлом году наш экспорт в различные регионы мира вырос на 26%.

У нас есть хорошие перспективы. В прошлом году президент Беларуси издал несколько декретов, в том числе о развитии малого и среднего бизнеса, для развития которого были предоставлены беспрецедентные условия. Это будет стимулировать экономику, ведь в некоторых странах мира малые и средние предприятия играют очень большую роль.

В декабре прошлого года президент издал очень важный для нашей страны декрет о развитии высоких технологий в Беларуси. Как Вы, вероятно, знаете, в 2005 году мы создали Парк высоких технологий, который сегодня экспортирует услуги на почти 1 млрд. долларов. Мы хотели бы и дальше развивать эту сферу, чтобы Беларусь стала высокотехнологичной страной. Такова цель этого декрета.

Мне довелось встречаться с представителями компаний из американской Силиконовой долины, которые хотели бы открыть свои представительства в белорусском Парке. Это хороший знак.

– «Силиконовая долина Восточной Европы»? Это ваша цель?

– Возможно, кто знает.

– Как Вы оцениваете перспективы IT-сферы в Беларуси? Возможно, это путь к достижению экономической независимости?

– Да, это один из путей. Но, безусловно, необходимо предпринимать много других шагов по разным направлениям.

К примеру, мы тесно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития по вопросам приватизации крупных государственных предприятий. В наследство от Советского Союза нам досталось много предприятий государственной формы собственности. Это не значит, что мы хотим их немедленно продать. Опять же, у нас есть негативный пример некоторых соседних государств. Мы хотели бы двигаться вперед постепенно. И в этом нам очень пригодится опыт ЕБРР.

Сейчас мы работаем над приватизацией некоторых финансовых институтов и промышленных предприятий. И если этот опыт окажется удачным, и все будет реализовано в ближайшем будущем, думаю, что процесс приватизации других белорусских предприятий ускорится.

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