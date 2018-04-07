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Комментарии
07.04.2018
Салiдарнасць
Невзоров: «Можно будет консулу сказать: «Ну-ка, гадина! Давай русскому патриоту тащи быстро визу»

Известный публицист нашел новое применения американскому консульству, коорое закрылось в Петербурге.

Александр Невзоров в интервью на Эхо Москвы рассуждает о новом витке мракобесия в России.

«Полностью и окончательно закрылось американское консульство и спущен американский флаг. На его месте, несомненно, будет поднят обрывок шкуры мамонта, и это будет весьма и весьма логично. Найдутся храбрецы патриоты, которые проберутся по крышам под огнем и водрузят этот символ современной России над разоренным гнездом американщины. Власть можно, таким образом, поздравить с еще одной крупной победой над здравым смыслом, цивилизацией и собственными гражданами.

Но помимо того, что это усиливает запах войны, есть еще один интересный момент. Можно петербуржскому консульству найти очень интересное применение, и мало того, что там вновь можно будет получать американские визы, грин-карты срочные, но еще это здание можно приспособить под патриотические цели.

Можно организовать там патриотический квест, наняв соответствующих артистов, которые будут изображать морских пехотинцев и консула. Ну, брали же они фанерный Рейхстаг. Путь теперь берут визы на бересте и такие же грин-карты. В Америку по ним не пустят, но национальное самолюбие можно будет потешить, можно будет посморкаться в американские флаги, дойти до кабинета консула, сказать: «Ну-ка, гадина! Давай русскому патриоту сюда тащи быстро визу» — и чтобы он полз и держал ее в зубках.

То есть понятно, что, к сожалению, ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости засасывает и будет засасывать и засосет медленно, но верно. Сейчас к этой трясине добавилось еще одно пикантное обстоятельство: появилось много знамений, много сильных и страшных…

Мне ужасно жалко, что я во всю эту галиматью не верю, но новая политическая эпоха, она ознаменована богатейшим урожаем бедствий, пожаров, смертей.

Есть масса слаборазвитых людей. Их прямо колбасит от всяких чудес, от знамений. Они верят в окаменевших девушек, исцеляющую силу ребер неизвестного животного, в память воды, в астрологию. И лучше бы, чтобы они углубились во все эти знамения эффектные, которое сопровождают новый срок Владимира Владимировича и, судя по всему, новый виток мракобесия в России.

Потому что перед Россией маячит такая чернота, которой сейчас уже могут позавидовать и Сомбреро и Лебедь Х и другие знаменитые черные дыры. Понятно, что Россия движется в правильном, именно в этом направлении.

Впрочем, вообще, можно таинственные знаки и не выискивать. Достаточно знаков явных. О степени погружения во тьму этих знаков все больше и больше. Они, конечно, уступают в живописности кемеровскому пламени и тульским скелетным оскалам, но, тем не менее, являются хорошим индикатором маразма в России».

 
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